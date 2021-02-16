水陸兩棲飛機AG600完成多次飛行試驗　本年冀完成投水功能實驗

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-02-16 21:08

中國自主研製的大型水陸兩棲飛機AG600試驗機據報已完成多次飛行試驗。多架AG600試驗機正在中國各地研製生產。 據資料，AG600是當前世界在研的最大水陸兩棲飛機。

AG600或於2022年交付（點擊大圖瀏覽）：

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央視新聞2月16日引述航空工業西飛型架夾具廠數字化型架單元長石天明說，春節假期期間，他和他的團隊組織AG600項目127項數字化工裝的安裝與調試，確保節後順利交付。

報道指出，在這個春節假期裏，負責AG600飛機航電、控制系統調試、飛機關鍵零部件生產、以及大部件裝配的研製人員們，分別在上海、西安、石家莊、漢中等多地同時進行生產攻堅。

航空工業通飛華南飛機工業有限公司副總經理王彬說，目前AG600飛機已經進入到全面試製和全面試驗的階段。2021年的目標是完成AG600投水功能的實驗驗證，以及鐵鳥試驗枱聯調和03架機總裝，「這個任務是非常艱鉅的」。

2020年7月26日，水陸兩棲飛機AG600在成功進行海上首飛後返回日照山字河機場。（新華社）

AG600是中國為滿足森林滅火和水上救援的需要，首次研製的大型特種用途民用飛機，被視為中國應急救援體系建設急需的重大航空裝備。在性能上，AG600在20秒內可一次汲水12噸，單次投水救火面積可達4,000餘平方米，接近一個足球場的面積。在海上救援時，該機可快速響應到達，在複雜氣象條件下實施救援，起降抗浪能力不低於兩米，一次可救助50名海上遇險人員。