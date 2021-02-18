內地迎返程高峰　新春假期發送旅客逾9840萬人次　較去年降34.8%

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-18 16:15

內地一連7日的農曆新年假期昨日（2月17日）完結，全國鐵路、公路、水路、民航均現返程客流量高峰。今日（2月18日），國務院聯防聯控機制春運工作專班公布數據顯示，由除夕至初六期間，全國鐵路、公路、水路、民航共發送旅客9841.6萬人次，比去年同期下降34.8%。

2月17日，在重慶北站候車大廳，旅客通過自助檢票機進站乘車。（新華社）

受疫情防控形勢及「就地過年」倡議的影響，今年春運期間旅客運輸總量大幅度下滑。其中，鐵路累計發送旅客2405.7萬人次，比前年同期下降60.2%；公路累計發送旅客6785.0萬人次，比前年同期下降79.9%；水路累計發送旅客293.5萬人次，比前年同期下降76.8%；民航累計發送旅客357.4萬人次，比前年同期下降71.7%。

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在高速公路方面，春節假期，全國高速公路累計流量21965.15萬輛，同比2019年下降20.27%，同比去年上升118.26%。其中，客車流量21100.30萬輛，同比前年下降21.45%，同比去年上升120.11%；貨車流量864.85萬輛，同比前年上升25.84%，同比去年上升81.13%。

數據顯示，2月11日至13日是春運期間客流量較低的日子，發送旅客分別為1191.9萬人次、755.7萬人次和1079.7萬人次，比去年同期下降76.3%、69.4%和38.1%。不過，從2月15日開始，全國各地客流量呈逐漸回升趨勢，並於昨日達到短期峰值，預計發送旅客2042萬人次。

踏入春運第22日，今日全國預計發送旅客2144萬人次。其中鐵路預計發送旅客670萬人次，公路1330萬人次，水路48萬人次，民航96萬人次。全國高速公路預計流量2949萬輛。

除了要了解往返地的防疫政策，途中也要做好防護。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友，春節前曾提出5點出行防護措施。首先，民眾要做初步風險分析，出發地和目的地是否高、中風險地區，過去半年是否多次發生過疫情；其次，出行前注意觀察自身和親友身體狀況，並做好體溫監測，一旦出現可疑症狀應取消出行，就地治療；再者，應做好充分的防護用品準備，口罩、消毒用品等；出發前到相關機構做核酸檢測以備查驗；最後應加強個人防護，堅持戴口罩、守衛生，不要與陌生人長時間交談。

（綜合報道）