文旅部：內地2020年旅遊人數逾28億人次　按年降52.1%

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據文化和旅遊部網站今日（18日）消息，受新冠肺炎疫情影響，2020年度內地旅遊人數為28.79億人次，較2019年同期減少30.22億人次，下降52.1%。

遊客在北京天壇公園參觀遊覽。（新華社）

據了解，內地城鎮居民出遊20.65億人次，下降53.8%；農村居民出遊8.14億人次，下降47.0%。分季度看，呈現降幅收窄趨勢，其中一季度國內旅遊人數2.95億人次，按年下降83.4%；二季度國內旅遊人數6.37億人次，按年下降51.0%；三季度國內旅遊人數10.01億人次，按年下降34.3%；四季度國內旅遊人數9.46億人次，按年下降32.9%。

遊客在北京天壇公園參觀遊覽。（新華社）

內地2020年旅遊收入2.23萬億元（人民幣，下同），較2019年減少3.50萬億元，下降61.1%。其中，城鎮居民出遊花費1.80萬億元，下降62.2%；農村居民出遊花費0.43萬億元，下降55.7%。

遊客在上海豫園景區遊玩。（新華社）

人均每次出遊花費774.14元，比2019年同期下降18.8%。其中，城鎮居民人均每次出遊花費870.25元，下降18.1%；農村居民人均每次出遊花費530.47元，下降16.4%。

（中新社）

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