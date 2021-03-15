肺炎口罩｜國家市監總局：嬰幼兒不適合佩戴兒童口罩　有窒息風險

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-15 12:33

3月12日，國家市場監管總局發布六類產品消費提示。其中包括嬰幼兒口罩。市監總局表示，購買兒童口罩時，應注意查看產品的適用年齡、執行標準和產品類別，還應結合孩子試戴效果，選擇符合臉型大小的口罩。

市監總局指出，家長應隨時關注兒童的口罩佩戴情況，兒童不宜長時間戴口罩，如兒童在佩戴口罩過程中感覺不適，應及時調整或停止使用，必要時應立即就醫。嬰幼兒則不適合佩戴兒童口罩，因為存在窒息風險。

根據公眾號「丁香媽媽」文章介紹，嬰幼兒以被動防護為主（少去人多聚集處），如果必須佩戴口罩的場合，家長也要需密切注意嬰幼兒的呼吸狀況，控制好佩戴時間。兒童佩戴口罩期間，不應該打鬧，也不應該進行中等和中等以上強度運動。如果在大量運動時佩戴，很容易產生呼吸困難的感覺，嚴重時會發生窒息。

文章續指，如果兒童在佩戴口罩的過程中感覺不適、應該及時調整或停用，必要時應立即就醫。對於已經出現呼吸困難的兒童，不建議佩戴口罩，如果需要佩戴，應該遵醫囑或者佩戴其他適合的呼吸防護用品。

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事實上，去年2月，中國疾控中心研究員馮錄召就曾指出，嬰兒不能佩戴口罩，因為容易引起呼吸困難，甚至有窒息的風險。嬰兒的防護主要以被動防護為主，應該儘量避免外出，靠父母、家人和看護人員做好防護來間接保護孩子。

另外，市監總局同時發布的另外五類產品消費提示，分別涵蓋磁性玩具、兒童平衡車、非醫用口罩、老年健步鞋和塑膠一次性餐飲具。市監總局指出，磁性強且尺寸小的磁性產品應防止兒童觸及玩耍；塑膠一次性餐飲具不宜長時間或多次與食品接觸；老年人在雨雪天氣、陡坡、地磚等環境下穿老年健步鞋，應適當提高自身警惕性以防摔倒摔跤。

（綜合報道）