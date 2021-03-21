中美2+2｜「小趙薇」張京口譯16分鐘引讚賞　布林肯稱「應加薪」

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-21 12:46

中美兩國在3月18日至19日於阿拉斯加安克雷奇舉行「2+2」高層戰略對話，其中曾被譽為「兩會最美女翻譯」的張京在中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪向美方「反擊」16分鐘後，以流暢的英語翻譯轉述，不少內地網民讚賞其專業表現。

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在首場對話的開場陳述階段，美國務卿布林肯（Antony Blinken）和國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）兩人在開場白中指責中國的內外政策。楊潔篪臨場作出反應駁斥美方的指責，整個發言長達16分鐘。當發言結束後，張京準備翻譯時，楊潔篪直言「It's a test for the interpreter」（這對翻譯是個挑戰）。

這時候美國國務卿布林肯也插話說「We're going to give the translator a raise」（我們應該給翻譯加薪）。其後張京以沉穩大氣、完整準確表達楊潔篪的發言，贏得了國內網友的讚譽。

資料顯示，張京現為中國外交部翻譯司的高級翻譯。張京2003年從杭州外國語學校畢業，保送到外交學院英語專業，2007年進入中國外交部翻譯室英文處從事口筆譯工作。 2008年至2009年公派英國留學獲碩士學位，其後多次承擔「黨和國家領導人」外事活動口筆譯任務。

早在2013年3月11日，在十二屆全國人大一次會議新聞中心舉行記者會，張京因為神似女明星趙薇而引起不少媒體的注意。張京不僅翻譯神情專注，還被冠以「冷艷」的標籤。據悉，她還擅長唱歌、跳舞、表演和畫畫，最喜歡的運動是打排球。網上資料顯示，她的先生也從事外交工作。