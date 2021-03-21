華人老太受襲｜多國傳媒關注　家人不堪壓力：一日聽了20多通電話

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-21 15:53

美國一名75歲華人老太謝肖珍（Xiao Zhen Xie，音譯），日前三藩市市場街（Market Street）被一名年輕白人男子無故毆打，老太揮棒將該名白人男子打上擔架，引發網民感嘆。39歲的疑犯Steven Jenkins當即被逮捕。 事件發生後引發歐美亞多國傳媒關注，謝肖珍的女婿陳先生於三藩市時間3月20日晚上6時許，接受《香港01》記者電話訪問時表示，當日已接到20多通傳媒電話，不堪壓力；由於岳母身體仍未恢復到良好狀態，因此謝絕一切媒體採訪她。

陳先生向《香港01》表示，其岳母謝肖珍的身體狀況已較前一日有很大改善，但受傷的左眼「都係未睜得開，睇唔到嘢」。他又指，一天內已接到20多宗電話訪問，直言不堪壓力。

陳先生指，由於岳母身體仍未恢復到良好狀態，因此謝絕一切媒體採訪她。

積極跟進報道這一事件的美國哥倫比亞廣播公司（CBS）記者Betty Yu，上周五（19日）亦向《香港01》表示，謝家目前因得到大量媒體關注，已經不堪負荷，「I know they are grateful」（我知道他們很感激）。

梳理事件發生後的新聞報道，老太謝肖珍於事發當晚接受了當地CBS電視台的視像訪問，她當時在訪問中面對鏡頭表示，涉案白人男子見到她就一拳打過來，而她的左眼還在不停流血，無法看到東西。

▼ 事件引發全球各地傳媒關注：

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此後，老太便未有再親自接受訪問，但其女婿陳先生接受了內地官媒《環球時報》的專訪，稱希望此事會喚起在美華人和亞裔群體的對種族歧視的關注，又稱「希望千千萬萬的華人不要怕事，面對歧視不要忍氣吞聲。我們華人以前被欺負了100多年，但現在我們的祖國這麼強大，我們還有什麼可害怕的？」

事實上，自從事件發生以來，就引起中國內地民眾持續熱議，微博相關話題獲得逾千萬人次瀏覽，不少網民留言批評涉案白人男子，並為老太的臨場反應叫好。

海外傳媒熱烈關注事件

在海外，傳媒亦相當關注事件。美國全國廣播公司（NBC）、《華盛頓郵報》（Washington Post）、《紐約郵報》（New York Post）等傳媒皆就事件予以報道。在亞洲地區，日、韓、泰、越等多國傳媒皆報道事件，台灣中央社則以「亞裔歧視」為主題報道此事，並指出「新型冠狀病毒大流行後，美國的仇恨少數族裔事件上升」。

事件也受到歐洲多國傳媒重視。英國廣播公司（BBC）、《衛報》（The Guardian）、《每日郵報》（Daily Mail）予以大篇幅報道。法國傳媒《France Inter》亦就此討論針對亞裔的歧視事件，呼籲停止仇恨；《世界報》（Le Monde）則在報道近期發生的亞特蘭大槍擊案時提及此事件，文章指出，近一年來疫情令反華情緒復蘇，也使美國排斥亞洲人的長期歷史再次被激活，並激起亞洲人反對種族歧視的聲浪。

（綜合報道）