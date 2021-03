華人老太受襲｜多國傳媒關注　家人不堪壓力：一日聽了20多通電話

撰文: 姜庚宇 最後更新日期: 2021-03-21 15:53

美國一名75歲華人老太謝肖珍(Xiao Zhen Xie,音譯),日前三藩市市場街(Market Street)被一名年輕白人男子無故毆打,老太揮棒將該名白人男子打上擔架,引發網民感嘆。39歲的疑犯Steven Jenkins當即被逮捕。 事件發生後引發歐美亞多國傳媒關注,謝肖珍的女婿陳先生於三藩市時間3月20日晚上6時許,接受《香港01》記者電話訪問時表示,當日已接到20多通傳媒電話,不堪壓力;由於岳母身體仍未恢復到良好狀態,因此謝絕一切媒體採訪她。

陳先生向《香港01》表示,其岳母謝肖珍的身體狀況已較前一日有很大改善,但受傷的左眼「都係未睜得開,睇唔到嘢」。他又指,一天內已接到20多宗電話訪問,直言不堪壓力。

陳先生指,由於岳母身體仍未恢復到良好狀態,因此謝絕一切媒體採訪她。

積極跟進報道這一事件的美國哥倫比亞廣播公司(CBS)記者Betty Yu,上周五(19日)亦向《香港01》表示,謝家目前因得到大量媒體關注,已經不堪負荷,「I know they are grateful」(我知道他們很感激)。

梳理事件發生後的新聞報道,老太謝肖珍於事發當晚接受了當地CBS電視台的視像訪問,她當時在訪問中面對鏡頭表示,涉案白人男子見到她就一拳打過來,而她的左眼還在不停流血,無法看到東西。

▼ 事件引發全球各地傳媒關注:

+ 9 + 9 + 9

此後,老太便未有再親自接受訪問,但其女婿陳先生接受了內地官媒《環球時報》的專訪,稱希望此事會喚起在美華人和亞裔群體的對種族歧視的關注,又稱「希望千千萬萬的華人不要怕事,面對歧視不要忍氣吞聲。我們華人以前被欺負了100多年,但現在我們的祖國這麼強大,我們還有什麼可害怕的?」

事實上,自從事件發生以來,就引起中國內地民眾持續熱議,微博相關話題獲得逾千萬人次瀏覽,不少網民留言批評涉案白人男子,並為老太的臨場反應叫好。

海外傳媒熱烈關注事件

在海外,傳媒亦相當關注事件。美國全國廣播公司(NBC)、《華盛頓郵報》(Washington Post)、《紐約郵報》(New York Post)等傳媒皆就事件予以報道。在亞洲地區,日、韓、泰、越等多國傳媒皆報道事件,台灣中央社則以「亞裔歧視」為主題報道此事,並指出「新型冠狀病毒大流行後,美國的仇恨少數族裔事件上升」。

事件也受到歐洲多國傳媒重視。英國廣播公司(BBC)、《衛報》(The Guardian)、《每日郵報》(Daily Mail)予以大篇幅報道。法國傳媒《France Inter》亦就此討論針對亞裔的歧視事件,呼籲停止仇恨;《世界報》(Le Monde)則在報道近期發生的亞特蘭大槍擊案時提及此事件,文章指出,近一年來疫情令反華情緒復蘇,也使美國排斥亞洲人的長期歷史再次被激活,並激起亞洲人反對種族歧視的聲浪。

(綜合報道)