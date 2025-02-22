女子未幫丈夫充值遊戲遭暴打失明　男方僅被判11年　女方家人不服

2023年3月，95後女孩小雪與丈夫謝某結婚僅兩個月，因未給丈夫的遊戲充值，遭到對方用拳頭、平底鍋擊打至昏迷，隨後又用睡褲勒頸至窒息，造成小雪雙眼失明並失去自理能力。同年12月，謝某被正式逮捕。



2024年，法院一審判定謝某犯故意殺人罪，判處有期徒刑十一年，並命令謝某在判決生效後十日內賠償小雪人民幣65萬6798.52元。隨後，小雪的父母向檢方申請抗訴。 2025年1月17日，本案二審在法院開庭審理，二審宣布維持原判，男方犯故意殺人罪獲刑11年。



小雪的母親李女士認為判決還是太輕。一家人為了治療小雪已經花費將近100多萬，但小雪視力無法恢復更因為腦部缺氧所以無法站立，需要攙扶。為了維持後續的康復治療，小雪想要拿回屬於自己的財產，可是連小雪自己名下的車都被謝某偷偷過戶給了他的母親， 「出事以後，謝家不管不問，在派出所的強制要求下才拿出3.6萬元醫療費。因為謝某名下沒有資產，所以民事賠償部分也很難執行。」



95後女孩小雪與丈夫謝某結婚僅兩個月，因未給丈夫的遊戲充值，遭到對方用拳頭、平底鍋擊打至昏迷。（紫牛新聞）

小雪被暴打時新聞才兩個月。（紫牛新聞）

女子新婚兩個月被毆打 母親：一開始女婿表現得很好

小雪今年29歲，來自內蒙古。 2022年8月，透過親戚介紹，她認識了大其三歲的謝某。小雪的母親李女士告訴透露，「介紹人當時告訴我們，謝某是個木匠，有一門手藝，家庭條件也還不錯。」

在兩人戀愛期間，謝某的表現非常好，經常幫忙照顧小雪的姥爺。小雪的姥爺因腦血栓而無法說話，謝某經常在他面前表現，贏得了老人的喜愛。李女士說．「老人已經八十多歲了，非常疼愛小雪。我想，如果能讓小雪早點結婚，也算是完成了老人的一樁心願。因此，我們就這樣倉促地讓他們結婚了，我現在真的非常自責。」

儘管雙方了解不多，但小雪和謝某相處了5個月後，還是決定領證結婚。李女士補充說：「謝某當時喜歡玩遊戲，我女兒因此和他吵過幾次，但我們認為這不是一個大問題。」

李女士向記者透露，當時謝家給了她女兒和謝某30萬元，這筆錢是用來裝修舊樓房以及作為結婚的各種開銷，包括購買家具家電、拍攝婚紗照和辦理酒席等費用。 「那筆錢是給了他們兩個的，存了起來，銀行卡由我女兒保管。但從那以後，謝某既沒有出去工作，也沒有賺錢，反而一次次向我女兒要錢，我女兒給了他12萬，這都是有記錄可以查的。」李女士說，婚後謝某對網路遊戲的迷戀更加嚴重，不斷向小雪要錢，用於遊戲儲值。

婚後不久，小雪和謝某商量著到海南打工。他們聽說小雪的表哥在河南做遊戲直播，收入不錯，因此決定先去河南了解一下狀況。 「我女兒跟著她表哥學了兩天，覺得還成。但謝某還是想去海南打工，就留我女兒在河南。當時我女兒還給了他5000塊錢買機票，哪知道他去了三天就說沒活幹，又回來了。」

李女士向記者回憶，2023年3月19日，兩人結婚才兩個月，謝某又一次向小雪索要1萬元。小雪告訴謝某，自己已經沒有錢了。謝某聽後非常憤怒，對小雪揮拳相向，打得小雪鼻血直流。李女士說：「他​​用拳頭打我女兒，之後還用平底鍋把我女兒打暈。」當小雪的表哥趕到他們的住處時，看到謝某正騎在小雪身上，用睡褲死死勒住她的脖子。小雪的表哥立刻衝上前去，阻止了謝某的行為，並隨即撥打了120急救電話。小雪被緊急送往鄭州大學第五附設醫院進行搶救。謝某離開現場後於當日到公安機關投案。

二審維持原判：男方獲刑11年

李女士表示，在得知消息後，她立刻從內蒙古的老家趕到河南。 「看到女兒的那一刻，我的心都要碎了。」李女士說，當時小雪的情況非常危急，在ICU待了四個月才甦醒。醫生的診斷表明，小雪因顱內出血導致視神經萎縮，從而雙眼失明。此外，她的身體也遭受了多處嚴重傷害，失去生活自理能力。

2023年12月，小雪的傷情報告顯示損傷程度為重傷一級，謝某正式批捕。 2024年8月30日，河南省鄭州市中原區人民法院判決：一、謝某犯故意殺人罪，判處有期徒刑十一年。二、謝某判決生效後十日內賠小雪人民幣65萬6798.52 元。隨後，小雪的父母向檢方申請抗訴。

2025年1月17日，該案件進行了二審開庭審理。 2月17日，鄭州市中級人民法院對該案作出了終審裁定，駁回了上訴，並維持了一審的判決。法院認為，被告謝某故意非法剝奪他人生命，其行為已經構成了故意殺人罪。

一審法院在判決時已經充分考慮了被告人是犯罪未遂、主動投案以及墊付部分醫療費用等法定和酌定的從輕情節，因此判處其有期徒刑十一年是適當的。原審判決認定的事實清楚，證據確鑿、充分，定罪準確，量刑以及確定的民事賠償金額均適當。審判程序合法。

李女士向記者透露，在一審庭審時，謝某承認曾用平底鍋打擊小雪，共計四五次，並表示自己的行為構成故意傷害，但否認故意殺人，聲稱他並未想要殺害小雪。然而，在二審期間，謝某突然翻供，否認曾用平底鍋打擊小雪。在二審庭審現場，李女士質問謝某：「我女兒好好地嫁給你，她身上的傷是誰造成的？是你吧？」謝某雖然承認了，但沒有說一句道歉的話。

小雪被打至雙目失明，生活無法自理，只能靠爸媽照顧，更花費數十萬醫藥費。（影片截圖）

家屬治療小雪花費已經超過100多萬

李女士說，為了維持後續的康復治療，小雪想要拿回屬於自己的財產，可沒想到，連小雪自己名下的車都被謝某偷偷過戶給了他的母親。 「出事以後，謝家不管不問，在派出所的強制要求下才拿出3.6萬元醫療費。因為謝某名下沒有資產，所以民事賠償部分也很難執行。

李女士帶女兒輾轉多家醫院，治療費用超過一百多萬元，但得到的答案都是視神經萎縮不可逆，小雪只能回家休養。李女士透露，「自此女兒出事，我們為了給她治病，賣掉了老家的房子和地，還向親戚朋友借了很多錢」．而由於腦部缺氧缺血，小雪至今全身無力，加上雙眼失明，小雪的生活完全無法自理，不僅走路需要父母攙扶，甚至連吃飯的力氣都沒有。

小雪母親：女兒29歲後半生已經被毀了

李女士向記者透露，由於先前的一些客觀原因，小雪一直沒有進行傷殘鑑定。 「我們已經提交了傷殘鑑定的申請，目前正在等待排期。我們諮詢了律師，如果傷殘鑑定結果顯示為六級，那麼可能會影響到謝某的刑罰，每提高一級傷殘等級，謝某的刑期可能會增加一到兩年。」

李女士表示，她將向法院申請再審，「我女兒的後半生都被毀了，她才29歲，現在不僅眼睛看不見，話也說不清楚。我每天都在家裡照顧她，哪個母親看到這樣的情況不心疼？她是我身上掉下來的肉啊。」