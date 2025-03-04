曾主持央視春晚、《新聞聯播》　張政任中國文聯黨組書記

此前擔任文化和旅遊部黨組副書記、副部長的張政已任中國文聯黨組書記。張政曾在中央電視台工作，並主持過《新聞聯播》、央視春晚等。



此前擔任文化和旅遊部黨組副書記、副部長的張政已任中國文聯黨組書記。（網上圖片）

公開資料顯示，張政出生於1966年4月，黑龍江明水人，1987年12月加入中國共產黨，1989年8月參加工作，在職研究生學歷，文學博士學位，高階編輯職稱。張政是二十屆中央候補委員。

1985年至1989年，張政在北京廣播學院（現中國傳媒大學）播音系播音專業學習，畢業後進入中央電視台工作，主持過《新聞聯播》、《經濟半小時》、《正大綜藝》、《朋友》等欄目和央視春晚等多台大型文藝晚會。他曾歷任中國廣播藝術團副團長，中國演出管理中心副主任、主任，2007年3月明確為正局級。

2008年8月，張政掛職新疆維吾爾自治區政府黨組成員、主席助理，翌年12月任阿勒泰地委副書記。2012年2月，張政任貴州省銅仁市委副書記，後任黔西南州委副書記，2013年1月任黔西南州委書記。

張政。（國新網）

2017年6月，張政任光明日報社總編輯。2021年3月任河北省委常委、宣傳部部長。2024年2月任文化和旅遊部黨組副書記、副部長，至此番履新。

據介紹，中國文學藝術界聯合會（簡稱中國文聯），是中國共產黨領導的由全國性的文藝家協會，省、自治區、直轄市文學藝術界聯合會和全國性的產（行）業文學藝術聯合會組成的人民團體，是政府聯繫文藝界的橋樑和紐帶，是繁榮發展社會主義文藝事業、建設社會主義文化強國的重要力量。它成立於新中國誕生前夕的1949年7月，是中國人民政治協商會議發起單位之一。