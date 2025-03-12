政府工作報告未提｢和平統一｣　國台辦：挑戰底線不得不採斷然措施

國台辦周三（12日）舉行例行新聞發布會，針對2024和2025年《政府工作報告》中涉台內容都只是強調「堅定不移推進祖國統一大業」，而沒有提「和平統一」，發言人陳斌華表示，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。對於解決台灣問題，陸方願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至挑戰底線、突破紅線，那將不得不採取斷然措施。



陳斌華表示，當前，台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，嚴重危害兩岸關係和台海和平穩定。陸方有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀，維護國家主權和領土完整，堅定不移推進祖國統一大業。

決定兩岸關係走向的關鍵因素是祖國大陸發展進步。新時代以來，祖國大陸扎實推進高質量發展，新質生產力穩步提升，經濟實力、科技能力、綜合國力、國際影響力持續增強，中國式現代化邁出堅實步伐，解決台灣問題的基礎更雄厚、能力更強大，有力塑造了祖國必然統一的大勢。

陳斌華指出，祖國必須統一，也必然統一。這是兩岸關係發展歷程的歷史定論，是新時代中華民族偉大復興的必然要求，是任何人任何勢力都無法阻擋的歷史大勢。新時代新征程，陸方將堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決有力打擊「台獨」挑釁行徑，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，堅決反對外部勢力幹涉，廣泛團結台灣同胞共同推動兩岸關係向前發展、推進祖國統一進程。

陳斌華強調，「台獨」是絕路，外人靠不住，統一擋不住。衷心希望廣大台灣同胞看清形勢、順應歷史大勢，增強做堂堂正正中國人的民族自信，與大陸同胞同心同行，早日完成祖國統一大業，共創中華民族綿長福祉，共享中華民族偉大復興榮光。

台方認為台灣與烏克蘭在戰略位置、現狀等方面大不同，所以「疑美論」沒有必要。圖為2024年1月30日，烏克蘭北部日托米爾州，一群士兵正接受訓練。（Reuters）

對於台外交負責人曾稱，台灣與烏克蘭在戰略位置、現狀等方面有四大不同，所以「疑美論」沒有必要，陳斌華表示，首先必須指出的是，台灣問題與烏克蘭問題有本質區別。台灣問題完全是中國的內政，不容任何外來干涉。

民進黨當局之前大肆鼓噪「今日烏克蘭，明日台灣」，妄圖借外部勢力撐腰壯膽煽動「反中抗中」，現在又著急忙慌刻意區隔。這種自相矛盾、自我打臉的行為，恰恰暴露其手足無措和心虛膽寒。民進黨當局不管怎麽辯解，都改變不了仰人鼻息、任人宰割的地位；不管怎麽「安民告示」，都改變不了其「賣台求榮」的本質，都消除不了廣大台灣同胞對「棋子」必將淪為「棄子」的憂慮。他又指，解放軍在台海周邊組織演訓行動，合法合理，天經地義。民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，是台海和平穩定的最大亂源和現實威脅。

此外，陳斌華批評，賴清德當局自去年5月上台以來，罔顧要和平、要發展、要交流、要合作的島內主流民意，動用行政、司法、輿論等手段，無所不用其極阻擋兩岸交流交往，限制台灣同胞來大陸，迫害支持和參與兩岸交流的島內團體、人士，可謂劣跡斑斑、壞事幹盡。

陳斌華又表示，有的人把「台獨」當成一門生意，自己借「獨」斂財、賺得盆滿缽滿，卻鼓動別人家的孩子上戰場、當炮灰；自己拿著外國人的錢給外國人當差，極力「媚美舔美」，卻信口雌黃煽動「反中抗中」。沈伯洋所作所為維護的是「美國利益」，盤算的是個人利益，奴顏婢膝，令人不齒。

台灣禁止島內與暨南大學（圖）等10所大陸高校交流合作。（資料圖片）

陳斌華表示，民進黨當局處心積慮阻擋兩岸人員往來和旅遊交流合作，拒不解除「禁團令」，調升台灣居民來大陸旅遊「橙色」警示，阻撓兩岸客運直航航點航班全面恢復，以各種借口抵制拖延福建、上海居民赴台團隊遊。限阻恐嚇台灣同胞申辦大陸證件，要求公職人員簽訂填寫未申領大陸身份證件「具結書」，製造「新綠色恐怖」。持續對到大陸參訪、交流的村里長進行司法迫害，濫權妄為欺壓民眾，製造「寒蟬效應」。要求有關部門全面禁用深度求索（DeepSeek）軟件，禁止公立學校採購和使用包括軟硬件在內的大陸資通訊產品。無端將中國科學院、中國社會科學院、孔子學院等上百個組織列入所謂「禁限」名單，阻撓台灣專業人士參與大陸科技、文化事業發展。持續對大陸有關團組和人員赴台參訪交流設卡設限制。一再把政治黑手伸進兩岸教育交流專業領域，禁止島內與暨南大學、北航等10所大陸高校交流合作，引發島內教育界、輿論界撻伐。

陳斌華稱：「以上種種，不一而足；變本加厲，花樣百出。充分表明，賴清德當局是兩岸交流合作的絆腳石、台海和平穩定的破壞者。多行不義必自斃。正告賴清德當局，兩岸同胞走近走親的願望壓制不了、交流合作的大勢阻擋不了，恣意妄為、倒行逆施，必將自食惡果，付出慘痛代價。」