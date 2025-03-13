馬達加斯加破獲跨國婚姻相關販賣人口案　多名中國公民被捕

3月12日，中國駐馬達加斯加大使館稱，近期，馬達加斯加公安部門破獲一宗跨國婚姻相關販賣人口案，多名涉案中國公民被捕，提醒中國公民要嚴格遵守相關涉外婚姻法律法規。



中國駐馬達加斯加大使館發文稱，近期，馬達加斯加公安部門破獲一宗跨國婚姻相關販賣人口案，多名涉案中國公民被捕。大使館依法依規維護中國公民合法權益，同時堅決反對一切違法犯罪行為，並支持馬達加斯加依法打擊有關違法犯罪活動。

結婚；婚姻。（視覺中國）

中國駐馬達加斯加大使館提醒，中國公民應嚴格遵守相關涉外婚姻法律法規。根據中國法律，任何婚介都不得從事或變相從事涉外婚姻介紹業務，任何個人不得採取欺騙手段或以營利為目的從事或變相從事涉外婚姻介紹活動。

金錢（彩禮）通常是當地法院判定販賣人口罪的重要依據。支付高額介紹費或彩禮，可能因涉嫌販賣人口罪而被逮捕，並將在馬達加斯加陷入冗長的司法程序。

馬達加斯加是個適合栽種雲呢拿的國家，無論在濕度、雨量和温度都合宜，令生產的雲呢拿別具風味。(VCG)

根據馬達加斯加法律，外國公民入境後不得從事與簽證類別不符的活動。馬達加斯加證類別中並無赴當地娶親為目的的簽證，在馬達加斯加機場辦理的落地簽只能從事旅遊活動。中國公民應了解自己的簽證種類和對應的赴馬達加斯加事由，並在簽證有效期內離境，以免因違反留地法律而受罰。