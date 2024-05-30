情侶以5萬元賣親生兒　買家欲坐火車「退貨」當場被捕

上海鐵路公安近日破獲一宗賣嬰案，案中情侶生下男嬰，並以5萬元人民幣將其賣出，結果買家「退貨」途中被民警抓獲。最終，涉案6名疑犯被捕，而男嬰已被送往醫院進行看護，身體無大礙。案件仍在進一步偵辦中。



據警方介紹，5月17日下午5時許，蘇州站派出所民警在候車室檢查期間，發現2名女子攜帶一名嬰兒，而當他詢問時，二人支吾以對，說不清和嬰兒的關係。其中一名年輕女子劉某出示了《陜西預防接種證》，其中夾有一張寫着「自願給好心人撫養」等字樣的承諾書。預防接種本上還顯示，男嬰的生母為許某。

劉某前往「退貨」期間被民警當場盤查。（上海鐵路公安）

劉某始終無法說清其與許某、男嬰的具體關係，民警於是將劉某和其同行母親傳喚至派出所接受調查。經查，男嬰原來是劉某此前和丈夫周某在陜西購買的，但由於無法給孩子在太倉上戶，遂決定將男嬰送回陜西。劉某又稱，自己因為身體原因一直無法懷孕，其美容店客戶井某得知後，便詢問她是否需要領養小孩，還告知自己的弟妹快要生產，可將孩子領養給她。最後在井某和其丈夫楊某平介紹下，劉某與男嬰的生父楊某軍聯繫上，並在線上交易成功後，開車將孩子帶回太倉。

事後，上海鐵路公安處刑警支隊成立專案組，並派員趕赴西安、潼關、太倉等地，將男嬰的生父生母，以及井某和楊某平拘捕。據男嬰生父楊某軍交代，自己與男嬰生母許某屬男女朋友關係，由於自覺無法照看孩子，便在商量後決定將孩子賣給他人，最後在嫂子井某的牽線下將孩子賣給了劉某，從中收取5萬餘元。目前，6名疑犯已被上海鐵路警方採取刑事強制措施。