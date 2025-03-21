中國人壽原總裁楊超疑似失聯　已退休14年　曾被稱「平民老總」

據內媒報道，中國人壽保險（集團）公司原黨委書記、總裁楊超疑似失聯，多次撥打其電話，一直處於無法接聽狀態。



中國人壽。（資料圖片）

公開資料顯示，現年75歲的楊超，上海人，畢業於上海外國語大學，1976年任中國銀行上海分行職員，1980年任中國人民保險公司上海分公司助理總經理、副總經理。

1981年留學英國，回國後任中國人民保險公司上海浦東分公司總經理、中國人民保險公司董事兼營業部總經理。1996年3月任中國保險（歐洲）股份有限公司董事長兼總經理。2000年3月任中國保險（控股）有限公司董事長兼總經理，中保國際控股有限公司董事局主席。

楊超。（網上圖片）

2005年5月，楊超執掌中國人壽保險(集團)公司，出任黨委書記、總裁，同時兼任中國人壽保險股份有限公司董事長、中國人壽財產保險股份有限公司董事長等職‌。2009年‌，楊超榮獲「蒙代爾世界經理人成就獎」，以表彰其在2008年間率領中國人壽在中國經濟金融領域所做出的突出貢獻‌。

有媒體報道稱，楊超為人低調，被稱為「平民老總」，不願讓下屬知道自己的愛好，以影響企業的愛好取向。不過中國人壽很多員工都知道楊超喜歡喝乾白，因為便宜。

2011年，楊超退休後，經常帶領保險資管機構以及企業家參加各種考察活動。去年6月，還到上海某產業園區參觀考察。