從「回國」到「回家」　8位在韓志願軍殉道者身分確認

央視報道，今日（4日）記者從退伍軍人事務部獲悉，在韓中國人民志願軍烈士遺骸鑑定有了新進展，8位志願軍烈士得以確認身份，從「無名」到「有名」，從「回國」到「回家」。



最新確認身分的8位志願軍烈士分別是曹允昌、徐思元、陳淑彬、奚根祥、方金耀、章志明、廖天良、尹述勤，均犧牲在1953年停戰協定簽訂前夕的江原道鐵原郡戰鬥中。



最新確認身分的8位志願軍烈士分別是曹允昌、徐思元、陳淑彬、奚根祥、方金耀、章志明、廖天良、尹述勤。（央視）

他們當中，除陳淑彬、奚根祥2位烈士有明確印章線索外，其餘6位烈士都是基於軍戰史分析、法醫人類學分析、遺物分析等研究成果，進行多元化資訊研判，最終確認身分。

退伍軍人事務部烈士遺骸搜尋鑑定中心鑑定分析處負責人劉立文表示，「我們分析整理烈士遺骸發掘地、遺物、軍史戰史等信息，協調有關地方退役軍人事務部門摸排烈士親屬並採集烈士親屬DNA。透過烈士遺骸DNA和烈士親屬DNA比對，經專家審定，最終確認烈士身分。」

近年來退役軍人事務部透過烈士遺骸搜尋鑑定中心，深入開展遺物整理、辨識與分析，以印章等標註個人身分資訊線索的遺物為重點，陸續發布烈士尋親線索，發動社會各方面力量，共同尋找烈士親屬。

劉立文介紹，從2014年至今，已連續11年迎回11批981位在韓志願軍殉道者遺骸。截至目前，已先後為28位在韓志願軍殉道者確認身分、找到親人。

從2014年至今，已連續11年迎回11批981位在韓志願軍殉道者遺骸。截至目前，已先後為28位在韓志願軍殉道者確認身分、找到親人。（央視）

截至目前，國家已為6,300多位殉道者找到親人，涵蓋抗日戰爭、解放戰爭、抗美援朝、社會主義建設等不同歷史階段。