虎門大橋料至少封閉一年！　耐久性下降將進行安全提升工作

1997年建成通車的虎門大橋，長期車流量飽和導致耐久性下降。東莞市相關部門決定自今年10月起，對虎門大橋進行安全韌性提升工作，料屆時將封閉道路施工12至15個月。



虎門大橋示意圖。（網上圖片）

東莞市發展和改革局近日發布公告稱，虎門大橋段多座橋樑在長期重載車流下，承載能力不滿足要求，耐久性顯著下降。計劃開展莞佛高速公路虎門大橋段安全韌性提升工作，從而提升虎門大橋段安全韌性、恢復通道交通功能、保證結構安全耐久。

項目實施範圍內，總投資約15.5億元人民幣，預計2025年10月開工，2027年12月完工，工期為27個月。其中，封閉道路施工12至15個月。

虎門大橋1997年6月9日建成通車，位於珠江口獅子洋上，連接廣州市南沙區和東莞市虎門鎮，全長約16公里，雙向6車道。主橋長4.6公里，主跨為888米的鋼箱樑懸索橋。

虎門大橋。（網上圖片）

2020年5月5日，虎門大橋發生異常抖動，全橋路段實施雙向全封閉，禁止通行。廣東交通集團通報稱，虎門大橋振動是渦振現象，懸索橋結構安全，經專家組初步判斷，振動主要原因是由於沿橋跨邊護欄連續設置水馬，改變了鋼箱樑的氣動外形，在特定風環境條件下，產生橋樑渦振現象。5月7日，虎門大橋通航水域恢復通航。5月15日，虎門大橋恢復通車。

自2019年8月16日起，虎門大橋首次實施了全天禁止貨車及40座以上客車通行的措施。2024年8月16日，虎門大橋繼續實施上述交通管制，有效期延長至2029年8月15日，目的在於確保橋樑結構的安全穩固。

據業內人士稱，虎門大橋主橋是中國自主設計建造的第一座大跨度鋼箱樑懸索橋，是當時規模最大的公路現代懸索橋，在中國橋樑建造史上有諸多技術創新。