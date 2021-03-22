刺針刊文指武漢新冠確診人數比官方高15倍　中外研究已有類似結論

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-03-22 15:23

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，世界各國紛紛寄希望於新冠疫苗遏制疫情傳播。為給疫苗接種策略的制定提供相關依據，知名醫學期刊《刺針》近日發文揭示了「新冠疫情早期爆發地區的人群體內血清新冠抗體陽性（即曾經感染過新冠肺炎）率水平及其動態變化」，其中，武漢的數據再次引發外界關注。

綜合媒體3月22日報道，《刺針》相關論文結論稱，武漢市人群新冠抗體陽性率6.92%，僅2.7%存在中和抗體，隨訪發現中和抗體至少可穩定存在9個月。上述數據與中國官方公布的數據差距較大。

依據中國疾病預防控制中心的數據，2020年初在武漢約1,100萬人口的數字計算，按照武漢市新冠抗體陽性率6.92%計算，則有759,000人感染新冠肺炎。

但在2020年4月17日，武漢官方調整最新統計數據，將當地新冠肺炎感染病例數從50,008上調至50,333，死亡病例數從2,579上調至3,869。

由此，《刺針》調查的武漢新冠肺炎感染人數為中國官方公布的15倍之多。

2020年12月28日，中國疾控中心稱，中國新冠肺炎血清流行病學調查和分析已完成。調查發現，武漢地區的社區人群新冠抗體陽性率4.43%，湖北武漢外市州抗體陽性率0.44%，而湖北之外六省份的1.2萬餘人中僅檢測到2例抗體陽性，陽性率極低。

此外，《刺針》還表示，此次研究明確了無症狀感染者在新冠病毒感染人群中的比例。532名呈抗體陽性的受試者中，有437人（82%）為無症狀感染，這也意味着無症狀感染者佔新冠肺炎感染者的大部分。這遠高於過去全球報道的40%至45%的估計值，表明有症狀的感染者或許只是感染人群中的「冰山一角」。

由武漢大學、蘭州大學、山東大學第二醫院等組成的研究小組成員，2021年1月7日在「PLoS Neglected Tropical Diseases」醫學期刊網站上發佈報告稱，依據他們得出的新冠病毒（SARS-CoV-2）抗體陽性比率數據，推測武漢有達168,000人染上新冠肺炎，是官方通報確診病患人數的大約3倍。報告提到，只有三分之一的感染者入院治療，至少三分之二的感染者沒有出現任何症狀。

另據美國彭博社2020年12月稱，依據中國疾病預防控制中心的數據測算，2020年初在武漢約1,100萬人口中，有多達500,000人可能已染病，為官方通報的確診人數的10倍。

中國網2020年4月報道，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友說，檢測呈陽性並不一定意味感染了病毒，因為實驗室檢測通常會在咽喉或鼻腔拭子中檢測到病毒的遺傳物質；但在一些人身上，病毒可能沒有進入細胞並開始複製。