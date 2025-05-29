重慶武陵山用不鏽鋼鋪｢天池｣底　景區：為了蓄水，造價2000餘萬

綜合內媒報道，近日有網民發現重慶武陵山森林公園用不鏽鋼鋪設天池池底，引發破壞水質、造價成本的質疑。景區回應指，不鏽鋼鋪設池底是為了防止底部漏水、存蓄飲用水，造價約兩千多萬（人民幣，下同），由企業承擔。



武陵山天池。（影片截圖）

影片顯示池底為不鏽鋼。（影片截圖）

報道指，近日，有網民在武陵山國家森林公園天池現場展示牌上看到，該天池池底及池壁均使用厚3毫米的304不鏽鋼焊接鋪裝，「是世界上最大的不鏽鋼底高山湖泊」，事件引發爭議，不少網民提問：「為何要給天池底部加裝不鏽鋼？」「六百多噸的不鏽鋼成本幾何？誰來承擔？」

武陵山天池。（影片截圖）

影片顯示池底為不鏽鋼。（影片截圖）

公開資料顯示，武陵山國家森林公園是國家AAAA級景區，位於重慶涪陵區大木鎮境內，屬於典型的喀斯特地貌景觀，境內溶洞眾多，溪澗密佈。公園官網還顯示，天池因源於深山溝壑之中，水質清澈，好似天賜之水，故得名。

重慶森林公園天池。（網絡圖）

景區負責人回應指，武陵山天池鋪設不鏽鋼已有8年多時間，由於當地為喀斯特地貌，蓄水量不大。因為森林防火缺水，加上景區發展生活用水不是很足，當地在2016年底決定用不鏽鋼來鋪裝，於2017年建好，解決了缺水的問題。

重慶森林公園天池。（官方網站）

影片顯示池底為不鏽鋼。（影片截圖）

該負責人還稱，鋪設不鏽鋼花費2000多萬元，鋼材的成本近千萬元，因技術難度大，人工費也比較昂貴，費用則由相關企業承擔。景區表示，已取得水利部門核發的飲用水源取水許可證，並向林業等相關主管部門完成報備。