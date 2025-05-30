防長董軍缺席香格里拉對話　官媒：赴會規格未固化　無需過度解讀

日前，英媒報道指出，中國國防部長董軍預計將不會出席5月31日至6月1日在新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），為北京6年來首次不派防長出席香格里拉對話，引發關注。對此，官媒《環球時報》引述軍事專家指出，事實上中方赴會的代表團規格並未固化，無需過度解讀。



香格里拉對話是由英國智庫「國際戰略研究院」（IISS）主辦、亞太地區最具代表性的防務會議。周四（29日），中國國防部宣布，將由國防大學代表團參加在新加坡舉行的香格里拉對話，間接證實外電披露董軍不會出席的消息。

《環球時報》指，香格里拉對話自2002年首次舉辦至今，中國議題一直佔據不可或缺的地位。每年中國派出什麼規格代表團出席都受到外界高度關注，但事實上，赴會的代表團規格並未固化。

第22屆香格里拉對話會將於5月30日至6月1日在新加坡舉行，來自全球40多個國家和地區的國防及安全機構的550多名代表將參加此次會議。（央視新聞）

北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波表示，中國防長參加香會是熱點，不參加也是新聞，無論是哪種情況，高關注度都折射出中國巨大的國際影響力。

另一名未具名的軍事專家則稱，中國軍方參與各類國際和地區對話交流平台，代表團成員都是根據工作需要而進行安排，無論派什麼級別、什麼人員參會，都是代表中國軍方出席的，都要向與會各國宣傳構建人類命運共同體的理念和三大全球倡議精神，闡述中國外交政策和國防政策，表達我國對核心利益的堅定原則立場，對地區和國際熱點焦點問題的基本看法。

周波也表示，從歷史上看，中方派員參加香會，各種級別的人選都有。無論什麼級別的人員出席，都表明軍方和各方對話交流增進友誼的態度，中方同樣也歡迎各國的軍方和學者來中國參加北京香山論壇對話會。