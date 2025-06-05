總投資達135億　廣東將建黃茅峽水庫可增強大灣區防洪韌性

廣東省發展改革委在2月批覆了清遠市黃茅峽水庫工程可行性研究報告，代表該重大水利工程即將進入實質性建設階段。位於清遠市英德市大灣鎮下遊6公里處的黃茅峽水庫工程估算總投資135億元（人民幣．下同），將進一步增強粵港澳大灣區的防洪韌性。



2022年6月「龍舟水」期間，北江流域發生了超百年一遇特大洪水，為1915年以來最大洪水，導致韶關、清遠兩市受災嚴重。2024年4月，北江流域發生2次編號洪水，其中北江第2號洪水為僅次於1915年和2022年的特大洪水，作為北江最大支流，連江更是3年內發生兩次特大洪水。

去年4月21日，洪峰將至廣東清遠，水位不斷上漲，英德市大站鎮大塘村成為一片澤國。（VCG）

廣東省水利廳防御處副處長武海峰表示，百年一遇特大洪水的襲擊，暴露出珠江流域北江中下遊有效防洪庫容不足的問題，作為北江流域主要洪水來源之一的連江更是至今沒有防洪控制性工程。

而擬建的黃茅峽水庫是廣東省委、省政府決策部署重點推進的重大水利工程，其主要由泄水閘、電站廠房、船閘、魚道和兩岸連接壩等組成。水庫總庫容5.62億立方米，防洪庫容5.47億立方米，正常蓄水位45米，估算總投資135億元。

黃茅峽水庫效果圖。（羊城派）

工程完成後，北江中下遊防洪工程體系可進一步完善，減輕廣州、佛山等地防洪壓力，提升連江中下遊河段的防洪能力，改善連江通航條件和下遊灌溉條件，進一步增強粵港澳大灣區的防洪韌性。

此外，黃茅峽水庫還承擔著航運、發電、灌溉及調節水資源分布等多重功能，建成後將為北江中下遊區域發展注入新動能。據廣東省水利廳消息，通過創新機制與科學規劃，黃茅峽水利樞紐工程在生態保護與民生發展中將實現多維突破。如通過擡田措施減少徵地12426畝，節約土地徵收成本約50億元，既保障耕地資源又降低工程投資壓力，開創生態友好型水利建設新模式。