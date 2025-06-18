謊報為人造毛皮　上海浦東機場海關查獲北美黑熊皮地毯

近日，上海浦東國際機場海關對一個申報為「裝飾地毯（人造毛皮）」的進口包裹作電腦斷層掃描檢查時，發現其機檢圖像異常，經進一步查驗發現，所謂的人造毛皮實際為北美黑熊皮地毯。



海關總署消息，所謂的人造毛皮裝飾地毯，實際是一張長1.55米、寬0.8米、重量7.26公斤的黑熊毛皮製地毯。

經鑑定，確定該地毯為北美黑熊皮製品。北美黑熊又名美洲黑熊，根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄，北美黑熊為CITES附錄Ⅱ物種。

上海浦東機場海關查獲北美黑熊皮地毯。（海關發布）

上海浦東機場海關查獲北美黑熊皮地毯。（海關發布）

根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》《中華人民共和國野生動物保護法》《中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例》等有關規定，除合法持有國家瀕危物種進出口管理機構核發的《允許進出口證明書》並按規定辦理海關手續外，任何貿易方式或攜帶、郵寄瀕危物種及其製品進出境的行為均屬違法，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。

黑熊皮地毯長1.55米、寬0.8米。（海關發布）