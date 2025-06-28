被譽「帶刀侍衛」　南昌艦以一對二逼退外艦詳情披露

2017年6月28日，國產055型萬噸級驅逐艦首艦南昌艦下水。8年後的今天，8艘055型「萬噸大驅」已護衛中國萬里海疆，新質戰力正在加速生成。央視最新報道指出，南昌艦曾以一對二逼退外艦，並披露了詳情。



南昌艦。（央視）

南昌艦（央視）

南昌號驅逐艦，舷號101。在西太平洋某海域，南昌艦首次加入遼寧艦航母編隊執行遠海訓練任務。當日凌晨6時，南昌艦上戰鬥警報驟然響起，兩艘外艦先後大角度轉向，試圖穿越正常航行的中國海軍艦艇編隊。

對於中方警告，外艦沒有回應，而是繼續試圖穿越中國海軍艦艇編隊，南昌艦不得不採取戰術機動，及時阻止外艦的穿越意圖。

海軍南昌艦戰士徐文茜憶述，「當時我們一個編隊在外海正常航行，外國軍艦一直在周圍，它是有這個趨勢，想穿過我們編隊。軍艦是海上的流動國土，你這是在赤裸裸地挑釁。」

徐文茜續指，「當時能聽到指揮員不停地下舵令，我要頻繁地轉向，轉變我們本艦的航向，去阻止它穿越我們編隊。我不可能讓你有什麽可乘之機從我編隊穿過去。」

而面對挑釁，徐文茜聽令頻繁更換航向。最終，兩艘外艦發現無機可乘，轉身遠去。

南昌艦。（新華網）

空中俯瞰南昌艦入列儀式。（央視）

作為中國自行設計建造的第一型排水量萬噸以上的驅逐艦，055型導彈驅逐艦突破了大型艦艇總體設計、信息集成、總裝建造等系列關鍵技術，具有較強的信息感知，防空反導和對海打擊能力是當前中國海軍裝備技術水平的綜合體現。

搭載新型導彈武器，具有強大的打擊能力，足以讓任何來犯之敵望而生畏。作為航母編隊的「帶刀侍衛」，「刀」是否足夠鋒利，就看火力是否足夠迅猛。

它的主要火力來源就是導彈系統艦上的上百個垂直發射單元，可以混合裝載防空導彈、反艦導彈、反潛導彈、對陸攻擊導彈等不同類型導彈，使它成為目前中國驅逐艦中能夠攜帶導彈數量最多的一型驅逐艦。

在挺進深藍的進程中，憑藉性能先進的武器裝備、自身優異高效的通信導航設備和作戰指揮系統，055型驅逐艦能夠成為攻防兼備的海上作戰指揮中心，組成「海上綜合作戰堡壘」。