內媒：百億市值上市國企董事疑墮樓去世　終年54歲

內媒《新黃河》7日報道，在內地上市的國企「浙江省建設投資集團股份有限公司」（簡稱「浙江建投」）於7月3日公告稱，集團職工董事沈康明於近日不幸去世，年僅54歲。有消息稱，沈康明疑似墮樓身亡。



「浙江建投」職工董事沈康明近日去世。（《新黃河》）

《新黃河》報道指，曾多次撥打浙江建投公開電話進行求證，但未有人接聽。

報道指，沈康明畢業後進入浙江省建築工程集團總公司，從辦公室秘書開啟了在建築領域的職業生涯。此後，他在公司內部歷經多個關鍵崗位的歷練，歷任浙江省建設投資集團有限公司副總經濟師、投資管理部經理、PPP中心主任、董事會辦公室主任、黨政辦公室主任、職工董事等。

在其職業生涯中，沈康明還曾擔任浙江省建設機械集團有限公司黨委書記、董事長，以及浙江省長城建設集團股份有限公司黨委書記、董事長等職務。

為浙江省最大建築業企業集團

浙江建投為浙江成立最早的國有企業，同時也是省內最大的建築業企業集團，其前身可追溯至1949年7月11日成立的浙江建築公司。浙江建投的總市值為近百億元（人民幣，下同）。

報道指，從財務數據來看，2025年第一季度，浙江建投實現了一定程度的增長。營業收入達到201.82億元，相較於上年同期的191.61億元，增長了5.33%。淨利潤為2.27億元，較上年同期的2.03億元增長11.62%，淨利潤增長幅度高於營收增長，表明公司在成本控制方面有一定的優勢。