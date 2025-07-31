深圳凌晨錄得1046次閃電　網民：直接被巨響的雷炸醒了

香港天文台今日（7月31日）凌晨1時15分發出雷暴警告，受廣闊低壓槽影響，珠江口一帶有持續雷雨區發展，本港今早多處錄得10毫米雨量，北區更錄得有30毫米雨量。

鄰近的深圳同樣受影響，深圳市氣象局消息，今日凌晨至早上深圳市出現局地暴雨到大暴雨，午夜12時至清晨4時半，全市共記錄到1046次閃電。



網民在小紅書上分享，7月31日拍攝到深圳市凌晨閃電的照片。（小紅書）

網民在小紅書上分享，7月31日拍攝到深圳市凌晨閃電的照片。（小紅書）

深圳市氣象局消息，受本地生成並快速加強的強雷雨雲團影響，今天凌晨至早晨深圳市出現局地暴雨到大暴雨，大暴雨出現在龍崗、龍華和光明，降雨具有「突發性強、局地性明顯、短時雨強極大」的特點。

深圳全市平均雨量35.1毫米，最大累計雨量194.3毫米，最大2小時雨量168.1毫米和最大1小時雨量125.8毫米（排名今年第1、全市歷史第5、龍崗歷史第2），均出現在龍崗區平湖街道白泥坑站。7月31日00時-04時30分，全市共記錄到1046次閃電。

7月31日00時-04時30分，深圳全市共記錄到1046次閃電。（微博＠深圳天氣）

目前，深圳全市強降雨已明顯減弱，深圳市氣象台已解除全部暴雨預警信號。預計今日天氣仍不穩定，上午多雲為主，有分散（雷）陣雨；午後至夜間出現局地暴雨的風險仍高。需繼續防御地質災害等次生衍生災害。

深圳市氣象台今早上午9時20分發布全市雷電預警信號，預計2小時內全市將受雷電影響。

7月31日00時-04時30分，深圳全市共記錄到1046次閃電。（微博＠深圳天氣）

網民睇法：

最怕雷聲的我 嚇得咕咕害怕 無眠 睜眼到天亮的了

感覺住在雷公電母腳下，頭一次對打雷閃電害怕

直接炸醒了

好痛苦，醒了睡不著

吵醒發現還停電了

直接被炸醒 然後睡回去 被炸醒了三次

反正我被一聲巨響的雷炸醒了

