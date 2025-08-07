新疆5死24傷吊橋事故事發後影片曝光　倖存遊客傾斜橋面緩慢爬行

新疆伊犁州有景區吊橋的橋索斷裂致橋面傾斜，大量遊客掉落橋下，造成5人遇難、24人受傷，其中有2人傷勢較重。掉落橋下的遊客有人被河水沖走，也有人掉落石頭上。



事發後的影片在網上流傳，可見橋上有遊客坐在傾斜的橋面上小心翼翼移動，也有不少遊客扶著繩索緩步前行，橋下則有不少人受傷倒地等待救援。



事發後的影片在網上流傳。（影片截圖）

事發後的影片在網上流傳。（影片截圖）

事發後的影片在網上流傳。（影片截圖）

橋下則有不少人受傷倒地等待救援。（影片截圖）

事發於周三（6日）傍晚，地點為蘇縣夏塔景區，肇事的橋是被稱為「網紅橋」的將軍橋。

內媒《九派新聞》報道，當事遊客童先生稱，該橋樑是到達景點的必經之路，當時橋右側的鋼索忽然斷裂，有一部分人掉到河裡，一部分摔到石頭上，還有多人被困橋上，有附近的牧民自發騎馬救援，受傷的人員後被送往附近衛生院。

童先生說：「我們是五個人一起去夏塔風景區遊玩的，大概6點上了將軍橋，橋一共三段，中間是橋墩。我們走在第一段中間時，忽然橋右側的鋼索斷裂，它一下子塌了下去，我們團隊有三人掉到了橋下面。」大約到晚上7點20分左右，有救援的鏟車把困在橋上的人救下去。

圖為2025年8月6日，新疆伊犁州的夏塔景區發生吊橋吊索斷裂事故，多名遊客從橋上跌落到下方湍急的河流中，造成多人傷亡。（微博截圖）

「現場還有人被水流沖走」

遊客張女士稱，事發時，她在橋對岸遊玩、拍照。正準備返回時，忽然見到許多人奔向岸邊，她也迅速跑了過去。張女士說，她看到河中有人在掙扎，現場還有人被水流沖走，但已有多人沖入河中展開營救。她看到其中一名落水者被石頭攔住後艱難爬上去，隨後被救援人員救回岸邊。

圖為2025年8月6日，新疆伊犁哈薩克自治州有景區吊橋的橋索斷裂，造成多人傷亡。（微博截圖）

圖為2025年8月6日，新疆伊犁哈薩克自治州有景區吊橋的橋索斷裂，造成多人傷亡。（微博截圖）

圖為2025年8月6日，新疆伊犁哈薩克自治州有景區吊橋的橋索斷裂，造成多人傷亡。（微博截圖）