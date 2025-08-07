基孔肯雅熱｜佛山周四開展愛國衛生運動統一行動：全覆蓋、無死角

廣東基孔肯雅熱（又稱屈公病）疫情持續，重災區佛山市宣布於8月7日（周四）全天在全市範圍內開展愛國衛生運動統一行動，組織廣大機關企事業單位、村居、小區、廠企商戶和家庭個人齊齊行動，做好環境衛生整治、翻盆倒罐清積水、清除蚊蟲孳生環境，確保全覆蓋、無死角。



2025年7月29日，廣東佛山，當地持續消殺蚊蟲，以控制基孔肯雅熱疫情。（視覺中國）

2025年7月28日，廣東佛山，「滅蚊突擊隊」隊員們對可能藏匿蚊子的地方展開清剿。（CFP）

佛山市官方稱，機關企事業單位要充分發動幹部、職工開展本單位衛生大掃除，帶頭做好單位衛生環境清理，並組織充分力量下沉村（社區）全力支持參與基層愛衛行動開展。

廠企要充分發動員工深入參與愛國衛生統一行動；落實「門前三包」（包衛生、包綠化、包秩序），清理辦公區、企業廠區及周邊環境衛生，確保無垃圾雜物堆積、無廢棄容器和積水。

村（社區）和物業小區要開展環境衛生大掃除，重點清除垃圾收集點、地下車庫、背街冷巷、綠化帶、灌木叢等區域的垃圾雜物；清除路面坑窪積水等各類雨後積水，對暫時無法清除的積水要進行投藥處理。

個體商戶和市民要落實「門前三包」，清除經營場所、房前屋後、天台露台等區域的垃圾雜物和積水，保持溝渠、下水道排水暢通；傾倒花盆托盤、閒置瓶罐、輪胎等各類容器中的積水，搞好居家、商舖環境衛生，打造乾淨、整潔的生活工作環境。

佛山三水區政府在官方微信公眾號上發布「基孔肯雅熱後遺症告知書」，圖文並茂介紹患上基孔肯雅熱可能導致的後果。（三水發布）

佛山自7月初發現第一宗基孔肯雅熱病例以來，已累計錄得近7000起病宗。不過，根據官方通報，佛山每日新增病例過去幾天持續下降，從8月1日的333宗降至8月5日的174宗。