探月工程新突破！中國首次完成載人航天器地外天體着陸起飛試驗

據中國載人航天辦公室消息，8月6日，攬月月面着陸器着陸起飛綜合驗證試驗在位於河北省懷來縣的地外天體着陸試驗場圓滿完成。此次試驗是中國首次進行載人航天器地外天體着陸起飛試驗，試驗工況多、試驗周期長、技術難度高，是中國載人月球探測工程研製工作的一個關鍵節點。



攬月月面着陸器着陸起飛綜合驗證試驗取得圓滿成功。（中國載人航天工程辦公室）

中國載人航天工程辦公室7日介紹，這次試驗是中國載人月球探測工程研製工作的一個關鍵節點，也是中國首次進行載人航天器地外天體着陸起飛試驗，試驗工況多、試驗周期長、技術難度高。

攬月月面着陸器是中國面向首次載人月球探測任務全新研製的地外天體載人下降與上升飛行器，由登月艙和推進艙組成，主要用於環月軌道和月球表面間的航天員運輸，可搭載2名航天員往返，並可攜帶月球車和科學載荷，是航天員登陸月球後的月面生活中心、能源中心及數據中心，能支持開展月面駐留和月面活動。

着陸起飛綜合驗證試驗對月面着陸起飛系統方案、控制方案、觸月關機方案、GNC與推進等分系統間接口匹配性進行系統綜合驗證。試驗的圓滿成功標誌着中國載人月球探測工程研製工作取得新的重要突破。