廣州白雲區山泥傾瀉發現第10人　仍有4人失蹤

受連日強降雨影響，廣州市白雲區大源街大源村黃莊片區於周三（6日）發生山泥傾瀉，導致部分房屋受損，14人被困。救援工作至周四（8日）持續，於當晚約7時50分，救援人員用擔架從現場擡出一名被困人員，為現場救出的第10人，尚有4人失蹤待救。



圖為2025年8月6日，廣州市白雲區發生山泥傾瀉，有民房坍塌受損，當局出動挖土機及派員到場搜救失蹤者。（China News Service/VCG via Getty Images）

周三上午約8時30分，當局接報稱大源村黃莊片區發生山泥傾瀉。災情發生後，多部門迅速展開聯合救援，於當日共發現9人，當中兩人死亡、7人受傷。

於周四上午，救援專家指揮挖掘機對受損房屋進行破除作業，隨後消防員攜帶搜救犬進入廢墟展開精細搜索。當日下午5時35分，破除工作暫停，10多名消防員進入現場實施搜救。

至晚上7時50分，第10名被困人員被救出，並迅速送上救護車，此時距離山泥傾瀉發生已有35小時。目前仍有4人失聯，現場搜救仍在進行中。相關部門正密切關注天氣變化，確保救援安全高效推進。

圖為2025年8月6日，廣州市白雲區發生山泥傾瀉，有民房坍塌受損，當局出動挖土機及派員到場搜救失蹤者。（China News Service/VCG via Getty Images）

周三上午約8時30分，當局接報稱大源村黃莊片區發生山泥傾瀉。災情發生後，多部門迅速展開聯合救援，於當日共發現9人，當中兩人死亡、7人受傷。

於周四上午，救援專家指揮挖掘機對受損房屋進行破除作業，隨後消防員攜帶搜救犬進入廢墟展開精細搜索。當日下午5時35分，破除工作暫停，10多名消防員進入現場實施搜救。

圖為2025年8月6日，廣州市白雲區發生山泥傾瀉，有民房坍塌受損，當局出動挖土機及派員到場搜救失蹤者。（China News Service/VCG via Getty Images）

至晚上7時50分，第10名被困人員被救出，並迅速送上救護車，此時距離山泥傾瀉發生已有35小時。目前仍有4人失聯，現場搜救仍在進行中。相關部門正密切關注天氣變化，確保救援安全高效推進。