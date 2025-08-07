廣州白雲區山泥傾瀉至少2死7傷 搜救一日仍有5人失蹤
撰文：朱加樟
出版：更新：
廣州市白雲區因連日大雨造成山泥傾瀉，大源街大源村黃莊片區6日（周三）上午有房屋受損，14人受困。央視7日（周四）早上報道，經153名消防員通宵連續搜救後，目前已搜救出9人（其中2人死亡、7人受傷），其餘5人仍在全力搜救中。
據早前報道，廣東省省長王偉中已趕赴現場指揮搶險救援工作，強調要按照國務院副總理張國清和省委書記黃坤明批示要求，搶抓時間全力以赴搜救被困人員，集中力量加強傷員救治，嚴密防範次生災害發生，最大限度減少人員傷亡和損失。
據廣州市應急管理局此前發布的消息，周三上午接獲報案稱，大源街頤雅苑附近發生山泥傾瀉，黃莊片區有多楝房屋垮塌，多人被困。
附近千名居民疏散 尚餘6人失蹤
廣州市已成立現場指揮部及搶險救援、醫療救治、善後處置等7個工作組，組織省、市、區三級應急、消防、衛健、自然資源、住建、公安等部門救援隊伍900多人、各類救援車輛130多輛，以及11名地質災害專家等參與搜救。截至6日晚上9時，附近全部居民1,047人安全撤離。
有獲疏散居民稱，「今天早上，突然接到房東通知需要緊急撤離。一開始還以為是地震，連身份證都沒帶就馬上跑了出來。我住的房子距離被因山泥傾瀉受損的房屋，只隔了4棟樓。」該住戶又稱，由於現場已經圍封，當晚只能到附近的酒店暫住。
