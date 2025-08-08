新疆吊橋意外釀5死24傷　官方：迅速展開調查、依法追責問責

新疆維吾爾自治區黨委常委會8月7日上午召開會議，由自治區黨委書記陳小江主持。會議對近期昭蘇縣夏塔景區吊橋側傾事故作出進一步部署，強調「要全力救治受傷人員，妥善做好遇難人員善後及家屬安撫等工作，迅速展開事故原因調查，依法依規嚴肅追責問責」。



根據《新疆日報》報道，據應急管理部通報，事故發生於8月6日18時許，地點為新疆伊犁州昭蘇縣夏塔景區。當時景區內一條吊橋的橋索突然斷裂，導致橋面傾斜，數名遊客不慎滑落。事故目前已造成5人死亡、24人受傷。

事故發生後，國務院安委會辦公室迅速會同文化和旅遊部、國家林業和草原局等部門，組成聯合工作組，於當晚連夜趕赴現場，指導地方開展傷員救治、現場處置與事故調查工作。相關部門要求深刻吸取教訓，查明事故原因，舉一反三，強化安全監管，堅決防範類似事故再次發生。

在自治區黨委常委會會議中，除針對事故部署外，會議亦傳達學習了習近平總書記就「十五五」規劃徵詢網民意見的重要指示精神。會議強調，要「始終以人民為中心，堅持開門問策、問計於民」，廣泛聽取社會各界意見，為科學謀劃「十五五」發展目標與戰略任務打下堅實基礎。

會議同時審議有關促進高質量充分就業的文件，指出要把就業作為民生頭等大事，依靠發展促進就業，特別是發展吸納就業能力強的產業。強調「要完善就業支持政策，健全公共服務體系，加強勞動者權益保障」，以增強各族群眾的獲得感與安全感。

此外，會議也聽取了第七輪巡視及青少年「築基」工程專項巡察情況，要求「壓實整改責任，不折不扣做好巡視『後半篇文章』」。並強調要深入落實中央八項規定精神，推動作風建設常態化長效化，整治群眾身邊的不正之風與腐敗問題。