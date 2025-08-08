廣州白雲區山泥傾瀉搜救結束：7人遇難、14被困失聯人員全獲救

受連日強降雨影響，廣州市白雲區大源街大源村黃莊片區於周三（6日）發生山泥傾瀉，導致部分房屋受損，14人被困。據廣州市應急管理局周五（8日）消息，當日中午，第14名被困人員被發現，目前被困失聯人員已全被發現。事件共造成7人遇難，下一步將繼續開展現場清理。



中午12時許，在白雲區大源村山體垮塌救援現場，最後一名被困人員被發現。

據廣州市白雲區應急管理局下午通報，經過省、市、區三級多部門不間斷救援，廣州市白雲區大源村山體垮塌現場被困人員14人已全部救出，其中7人遇難，7人受傷送院。受傷人員均無生命危險，已有3人出院。現場人員搜救已結束。

下一步，將繼續開展現場清理，做好區域及周邊地質災害風險隱患排查處置和房屋安全檢查評估，做好善後處置工作。

圖為2025年8月6日，廣州市白雲區發生山泥傾瀉，有民房坍塌受損，當局出動挖土機及派員到場搜救失蹤者。（China News Service/VCG via Getty Images）

周三上午約8時30分，當局接報稱大源村黃莊片區發生山泥傾瀉。災情發生後，多部門迅速展開聯合救援，於當日共發現9人，當中兩人死亡、7人受傷。

於周四（7日）上午，救援專家指揮挖掘機對受損房屋進行破除作業，隨後消防員攜帶搜救犬進入廢墟展開精細搜索。當日下午5時35分，破除工作暫停，10多名消防員進入現場實施搜救。