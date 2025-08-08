劉曉慶遭舉報涉嫌偷稅漏稅涉及金額巨大　官方通報：未發現問題

早前，被網民親切稱為「慶奶」的內地74歲女星劉曉慶，遭舉報涉嫌偷稅漏稅，引發廣泛關注。周五（8日），國家稅務總局上海市稅務局第四稽查局發布情況通報，指未發現舉報所反映的涉稅問題。



通報指，近期，該局對王某舉報劉某慶（即劉曉慶）及相關企業涉稅違法事項依法進行了核查。經查，未發現舉報所反映的涉稅問題。稅務部門將依法加強稅收監管，持續優化服務，促進合規經營、誠信納稅。

今年5月，來自深圳的王先生舉報稱，劉曉慶在上海擁有一間全資小型公司——上海弈熙文化傳媒中心，其利用開增值稅發票的方式規避個人所得稅，涉及金額巨大。

王先生實名舉報劉曉慶偷稅漏稅。（優點娛樂）

劉曉慶。（微博＠劉曉慶）

劉曉慶。（微博＠劉曉慶）

劉曉慶。（微博＠劉曉慶）

王先生稱，2020年12月，劉曉慶公司向他借款330萬元（人民幣．下同），並以「形象代言費」名義將借款轉為個人收入，開具6%稅點的增值稅發票規避27%以上的個人所得稅。

王先生還表示，上海弈熙文化傳媒中心成立於2017年，注冊資本額僅3萬元，而該公司無實際經營場地、員工和社保繳納記錄，涉嫌虛開發票逃稅。他已就財產損失起訴劉曉慶，並希望透過舉報為國家挽回損失。

劉曉慶發文回應被舉報偷稅。（微博＠劉曉慶）

事後，劉曉慶發布聲明回應稱，自己與舉報人並不認識，也從無交集，舉報內容與客觀事實不符，純屬惡意舉報。