菲律賓違規抓扣9名中國公民　中使館：已重獲自由　停止濫權執法

近期，菲律賓國家調查局局長以行動違規為由解散該局特別任務組（NBI-STF）並啟動內部調查，事件源於該特別任務組7月14日在布拉干省馬洛洛斯市違規抓扣了9名中國公民，此前當事人律師已多次對菲方執法程序表示質疑。周五（8日），中國駐菲使館回應指，被扣人員已重獲自由，並敦促菲方停止濫權執法。



獲悉菲律賓執法部門7月14日在布拉干省抓扣9名中國公民後，中國駐菲使館高度重視，第一時間派員對9人進行領事探視，了解案件詳細情況，要求菲方依法公正處理案件，及時向使館通報案情，切實保障涉事中國公民安全與合法權益。同時，鑒於多名未成年中國公民因父母被扣陷入生活困境，使館派員看望並持續提供各項協助。目前，9名被扣中國公民已重獲自由。

使館指，鑒於此案法律程序尚未完結，菲執法部門公開承認此次執法行動違規，使館向菲方提出進一步交涉，敦促菲方採取有效措施，盡快妥善了結此案，歸還被扣證件、財物。同時，要求菲方認真展開調查，及時澄清事件真相，披露問責進展，還當事人公道，並停止任意濫權執法，避免類似案件再次發生，切實為在菲中國公民營造安全、公平、非歧視性的生活工作環境。