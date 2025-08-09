傳雷軍通過富國銀行向海外轉移50億美金　小米闢謠：對造謠者追責

網傳雷軍通過富國銀行（Wells Fargo Bank）茅某某，向海外轉出50億美金，引發廣泛關注。小米方面闢謠稱，從未與富國銀行和茅某某合作和接觸，已啟動司法程序對造謠者追責。



雷軍被曝通過富國銀行向海外轉出50億美金。（新浪財經）

網上流傳一張圖片稱，「雷軍通過富國銀行茅XX向海外轉出50億美金。只是現在效仿已經太晚了，門已經關上了，大家就等着被打吧。」

事件引發廣泛關注後，小米集團公關部總經理王化周五（8月8日）發文闢謠，「經核實，小米集團在全球範圍內沒有和富國銀行以及『茅XX』開展過任何合作，也未有任何形式上的接觸。相關言論均已取證，並已經啟動司法程序追究造謠傳謠者法律責任！」

雷軍。（資料圖片）

7月21日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會時，針對「美國富國銀行高管茅晨月被禁止離開中國」回應，經了解，茅晨月女士涉及中方在辦的一宗刑事案件，被中方執法部門依法採取限制出境措施。根據中國法律，案件正在調查中，茅晨月女士暫時不能離境，並且有義務配合調查工作。

郭嘉昆續稱，「無論是中國人還是外國人，在中國都要遵守中國的法律。中方在調查中，會依法保障其合法權益。這是一宗司法個案，中方將一如既往歡迎各國人士來華旅遊經商，並依法保障其各項權益。」