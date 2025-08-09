涉受賄、與不法私企稱兄道弟　延邊副州長受審連講3次｢我錯了｣

吉林省延邊州委原常委，州政府原黨組副書記、副州長蘇景華，2024年11月被開除黨籍公職。《中國紀檢監察報》近日發布報道，披露蘇景華開庭受審細節，「我錯了，我錯了，我錯了」蘇景華以此做最後陳述。



報道稱，「身邊人」、「身邊案」更具有貼近性，也更能發揮警示教育的感染力、滲透力。90名與蘇景華同級別或共事過的延邊州黨員領導幹部觀看庭審直播。

「我錯了，我錯了，我錯了，對不起黨和組織的培養，辜負了大家的期望，我認罪悔罪。」蘇景華用連續三個「我錯了」開始法庭最後陳述。

據公開信息，蘇景華出生於1965年2月，曾任汪清縣委書記，2019年8月升任延邊州委常委，繼續兼任汪清縣委書記，2021年11月起兼任常務副州長。

蘇景華。（網上圖片）

2024年4月，蘇景華被查，11月被「雙開」。通報稱，他長期與不法私營企業主勾肩搭背、吃吃喝喝、稱兄道弟，非法收受巨額財物。

2025年4月，當局再披露，2013年至2024年，蘇景華借傳統節日之機，多次收受管理和服務對象所送禮金、酒水等禮品以及購物卡；2022年至2024年，多次違規接受私營企業主在企業內部食堂安排的宴請並飲用高檔酒水，相關費用由私營企業主支付。