甘肅山洪釀10死33失聯　災民：房被沖走幾百米　汽車「擰成麻花」

8月7日晚，甘肅省蘭州市榆中縣馬蓮灘村遭遇罕見強降雨，引發山洪和泥石流災害，造成嚴重人員傷亡和財產損失。截至8日15時30分，災害已導致10人死亡、33人失聯，2540餘間房屋受損，3620畝農田被毀，3萬餘人受災。有親歷者表示，房子被沖走了幾百米，現場小汽車被「擰成麻花」。目前，榆中多部門抓緊搶修水毀路段，已轉移群眾近1萬人。水利部表示全力為甘肅蘭州榆中縣山洪災害搶險救援提供支持；甘肅省委書記、省長則在榆中現場指揮搶險救災工作，指要千方百計搜救失聯人員。



8月7日夜間，榆中縣普降暴雨，馬蓮灘村新窯灣社災情尤為嚴重。26歲的村民張克輝回憶，當晚山中傳來巨響，「像火車駛過」，因天黑雨大，他不敢外出查看。直到次日清晨，他翻過山嶺才發現，新窯灣社幾乎被泥石流夷為平地，河道旁的房屋被沖毀，上百畝良田被泥沙掩埋，大量牲畜和車輛被洪水捲走，「混凝土房子被沖出幾百米，汽車大的石頭遍地都是」。

被泥石流沖毀的馬蓮灘村新窯灣社。（中國青年報）

馬蓮灘村新窯灣社村民回憶，洪水來襲時，樹木折斷、石頭碰撞的聲音響徹夜空，許多人緊急逃往高處，有人趴在樹上呼救，卻不幸被洪水捲走。村黨支部書記曾試圖開車通知村民避險，卻因車輛陷入泥流險些喪命。

45歲的村民張秀英當晚在20公里外的養殖場工作，倖免於難，但家中70餘歲的老人一度失聯，令她焦急萬分。8日晚，她終於確認老人安全。張秀英表示，村旁河道被泥沙填平，農田、蔬菜大棚被毀，「多少年沒見過這麼大的雨」。

被泥石流沖毀的馬蓮灘村新窯灣社。（中國青年報）

由於村內存在安全隱患，8日下午6時起，馬蓮灘村村民開始轉移至17公里外的榆中縣高崖鎮第三中學臨時安置點。當地採取投親靠友、徵用酒店、設置集中安置點等方式，已轉移安置9828人，並全力保障受災群眾生活需求。

位於馬蓮灘村北10餘公里的興隆山風景區同樣遭受重創。景區標誌性建築——始建於1763年的省級文物保護單位雲龍橋被洪水沖毀，餐廳、酒店等設施嚴重受損。在景區經營17年餐廳的高啟明（化名）描述，洪水將一樓設施全部沖毀，淤泥深超1米，部分車輛被洪水「擰成麻花」。一名景區值班人員在洪水來襲時險些被困，幸在窗台上待援獲救。

武警在榆中縣城關鎮興隆山村轉移被困群眾。（新華社）

8月8日下午，國家發展改革委緊急撥款1億元，支持甘肅洪澇災害應急恢復。目前，失聯人員搜救、基礎設施搶修、群眾安置等工作仍在緊張進行。榆中縣委書記崔峰巍表示，當地將全力做好災後救援和恢復工作，確保受災群眾得到妥善安置。