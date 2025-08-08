鄭州暴雨｜男子站車頂避洪流、外賣被沖走　少林寺拒遊客避雨惹議

河南鄭州時8月7日出現強降雨天氣，市區內水位迅速上升瞬間變成汪洋一片。有民眾拍下車輛在暴雨中驚險前進，甚至有男子直接站上車頂避開洪流。此外，也有送外送人員頂著大雨送外賣，更有網民分享自己點外賣結果「飯被沖走了」，網絡上更出現許多鄭州市民在水深及腰的情況下行走，場面令人擔心。



有男子直接站上車頂避開洪流。（網絡圖片）

四年前慘痛教訓 鄭州宣布停工停課停產

2021年7月20日鄭州也曾出現罕見特大暴雨，但並沒停課、放假，特大暴雨導致380人死亡及失蹤，當時鄭州地鐵未停運洪水沖入隧道造成14人死亡，5人受傷。

今年8月7日據鄭州市防汛抗旱指揮部消息，指經綜合會商研判，鄭州市防汛抗旱指揮部決定於即日13時將防汛四級應急響應提升至三級。另外，全市立即採取停產、停業、停課、停運和暫停集體戶外活動等強制管控措施。

據了解，此前暴雨前鄭州遭遇罕見乾旱，年降水量較常年偏少30.7%，本次強降雨緩解旱情，但致災風險疊加，雷達顯示，強烈回波滯留鄭州上空，預計傍晚至夜間仍有大到暴雨，本次3小時雨量達2021年「7．20」暴雨的60%，極端天氣常態化。

8月7日13時20分，鄭州市氣象台發布中原區暴雨紅色預警信號。受強對流雲團緩慢少動影響，鄭州中原區局部已出現100毫米以上的強降水，預計未來3小時內，中原區所轄鄉鎮及街道大部分地區降水持續，並伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣，局部可達150毫米。當局提醒防範強降雨引發的城市內澇等次生災害。

少林寺不讓遊客避雨惹議

位於鄭州的少林寺也發出最高級紅色暴雨警告，但不少遊客反映，寺廟內沒有一處可供遊客避雨的場所，即使是老人少林寺也不願放他們進去躲雨。對此，嵩山少林寺工作人員回應說，「寺內文物場所不讓進入。」

網傳圖片可以看到近50人擠在一個進深不足1米的屋檐下避雨。（微博圖片）

遊客王先生憤怒批評，「花了幾百元門票進來，連一個避雨的地方都沒有」，網傳圖片可以看到近50人擠在一個進深不足1米的屋檐下避雨，也網民批評感受不到出家人慈悲為懷的心。

鄭州市防汛抗旱指揮部分析指，本輪降雨過程歷時長、範圍廣，強度大，落區與前期降雨重疊度高，致災風險大，再加上強降雨仍在持續，已經研議將防汛四級應急響應提升至三級。