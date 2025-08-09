遊客留學生在澳洲遭無故毆打　中領館籲提高防範意識減夜間出行

近日，澳洲塔斯曼尼亞州首府霍巴特接連發生中國遊客及留學生無端遭未成年人毆打事件，引發關注。8月8日晚，中國駐墨爾本總領館發布公告，提醒領區內中國公民及留學生提高安全防範意識，密切關注當地治安形勢，減少夜間出行，加強自我保護。



據報道，近期一名中國留學生在霍巴特市區購物中心無故遭到數名未成年人圍毆，傷勢嚴重，經送醫救治後已脫離生命危險。此事件進一步加劇了對當地治安的擔憂。

7月下旬，霍巴特市中心富蘭克林廣場附近，一對中國遊客夫婦Yoe和Xiaojing在街頭遭到兩名未成年女子無端攻擊，導致手腳受傷，鮮血直流。事發時，當地泰國餐廳「曼谷城」老闆阿維·辛格目擊事件，迅速報警並協助警方追捕嫌疑人，成功在附近公交站抓獲兩名分別為15歲和16歲的肇事者。

辛格描述，受害夫妻倒地後情緒激動，語言不通，顯得驚恐萬分。他表示：「看到他們倒在地上，我無法忍受，這種暴力必須停止。」據受害人Yoe回憶，這是他們首次到訪塔斯曼尼亞，原本對旅程充滿期待，卻未料遭遇突如其來的襲擊，「速度快得令人恐懼，我們完全不認識對方，也未與她們交談。」

中國駐墨爾本總領館緊急提醒領區內中國公民及留學生提高安全防範意識。（新浪財經）

塔斯曼尼亞警方已對一名15歲女孩提起訴訟，並正在調查另一名16歲女孩的涉案情況。兩名嫌疑人均已被拘留，並被指控犯有與襲擊無關的其他罪行。警方同時公布了舉報電話，呼籲市民提供線索。

塔斯曼尼亞多元文化委員會前主席艾門·賈弗里表示，此類事件損害了當地旅遊業的聲譽，「我們為這裏的旅遊業感到自豪，這樣的暴力行為令人遺憾」。

為應對青少年犯罪問題，塔斯曼尼亞警方今年早些時候已在霍巴特多個郊區開展「安全突擊檢查」，加大對青少年犯罪的打擊力度。州長傑里米·羅克利夫強調，將致力於遏制青少年犯罪，幫助年輕人遠離犯罪道路。

中國駐墨爾本總領館提醒在塔斯曼尼亞的中國公民及留學生，密切留意當地新聞動態，增強安全意識，盡量避免夜間單獨出行，確保人身安全。目前，當地警方已加強巡邏並呼籲民眾配合調查，以維護社區安全。