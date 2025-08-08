13歲中國學生澳洲遊學涉刺死同團女生　法官：犯案疑與精神病相關

一名13歲的中國籍女學生參加遊學團赴澳洲新南威爾斯州紐卡素（Newcastle），8月4日涉嫌在寄宿家庭持刀刺死同團一名14歲中國籍女學生，疑兇當場被捕並被控謀殺，在當地兒童法庭提訊。澳媒指，疑兇服食多種藥物，據法官在庭上指，犯案疑與精神疾病相關。



澳洲傳媒稱，在案發前，兩人在同一寄宿家庭留宿，已待在澳洲約8天，原定8月16日離開，據指他們在參加遊學團前不認識。

2025年8月4日，在澳洲新南威爾斯州紐卡素（Newcastle）附近，一名13歲的中國籍女學生在寄宿家庭持刀刺死一名14歲的中國籍女學生，疑兇當場被捕並被控謀殺，她將於當地的兒童法庭受審。圖為新南威爾斯州麥考瑞湖區（Lake Macquarie）警長查普曼（Tracy Chapman）向媒體講述案情。（網絡圖片）

案件6日在兒童法庭提訊，澳媒指，庭上透露的資訊顯示女疑兇病情「嚴重」，正在服用多種藥物。

法官Andrew Eckhold指，被告的精神健康狀況可能導致她在涉嫌謀殺時處於「精神錯亂和精神病狀態」，稱是一個非常複雜的問題，他同時強調這次罪行的嚴重性。

2025年8月4日，在澳洲新南威爾斯州紐卡素（Newcastle）附近，一名13歲的中國籍女學生在寄宿家庭持刀刺死一名14歲的中國籍女學生，疑兇當場被捕並被控謀殺，她將於當地的兒童法庭受審。（網絡圖片）

案件發生於8月4日晚上10時20分左右，寄宿家庭的屋主聽到騷動，發現一名14歲女童肢體受傷，隨後致電緊急救援人員趕到現場。被刺的女孩在現場接受治療，隨後被醫護人員送往醫院，最後在醫院傷重不治。

一名13歲來自中國的女學生當場被捕，其後被控謀殺。據報事件發生在寄宿家庭就寢後，13歲女學生沒有申請保釋。