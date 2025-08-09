官媒：「過緊日子」與「提振消費」非對立　該花的必須花

中國官方修訂的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》自5月實施以來，進一步推動黨政機關帶頭「過緊日子」，但也引發部分爭議，如被指衝擊餐飲業經營。周五（8日），新華社發表評論文章《過緊日子要防止執行走樣》，強調「過緊日子」與「提振消費」並非對立，「該省的必須省，該花的必須花」，呼籲精準執行條例，避免「一刀切」。



文章指，修訂後的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》施行以來，進一步擰緊了黨政機關帶頭過緊日子的螺栓，同時一些「吐槽」聲音也不時出現。這些觀點有的是對過緊日子認識有偏差，出現誤讀，需要廓清認知；有的反映出部分地方對「條例」執行存在走樣傾向，必須及時糾正。

文章稱，正確執行「條例」的要義，在於不能囫圇「一刀切」，而要精準「切一刀」，既要堅決防止亂花錢，更要把錢花在刀刃上。

因應經濟下行、財政收入減少，官方近年要求公務人員要「過緊日子」，多項支出和福利削減；另一方面，多部門又想方設法提振消費、擴大內需，兩種要求出現矛盾。

延伸閱讀：帶頭消費還是違規吃喝？ 重慶區書記高洪波帶頭「下館子」引熱議

對此，文章表示，黨和政府帶頭過緊日子，目的是為老百姓「過好日子」。把「過緊日子」當成影響行業經濟因素，和提振消費對立起來，是忽略了「緊」的目的。因此，要警惕以過緊日子為由，將正常的基層工作經費、幹部薪酬待遇一減了之，更不能以此為藉口降低公共服務品質，要精打細算，優先保基本民生、保工資、保運轉。

5月中，《黨政機關厲行節約反對浪費條例》上路後發生層層加碼的情形，除了新一波的「禁酒令」，還有將「禁止違規吃喝」擴大為「禁止吃喝」，甚至要求公務人員不得三人以上集體聚餐，導致餐飲業經營受挫。文章解釋，條例既從一餐飯、一杯酒等細微之處抓起，也直指重大決策失誤造成的嚴重浪費，從嚴從緊控制非重點、非剛性、非急需支出，堅持花錢要問效、無效要問責。