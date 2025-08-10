劉建超｢失蹤｣逾10日　美媒稱遭帶走調查　原為接替秦剛熱門人選

中共中央對外聯絡部（簡稱「中聯部」）部長劉建超7月底結束外訪行程後未再公開露面，美媒《華爾街日報》當地時間9日報道，劉建超已遭官方帶走並正接受調查，但具體原因目前還不清楚。2023年原外長秦剛落馬後，劉建超此前被視為接任外長的熱門人選。



在2024年1月，時任美國國務卿布林肯在華盛頓與劉建超會晤。（中聯部）

《華爾街日報》報道，劉建超遭調查是自2023年秦剛遭免去外交部長以來，中國外交系統涉及的最高級別調查案。

報道引述消息指，在2024年訪美時，劉建超在官方正式宣布之前就以候任外長的姿態示人，這種不合政治規矩的舉動引起了北京注意。

報道又引述消息指，劉建超曾熱愛打高爾夫球，但很可能在中央打擊奢靡行為的政策出台後就停止；其子曾在美國金融業工作，後已回到中國。

中聯部是負責中共對外工作的職能部門，為正部級單位，從事政黨外交。據新華社此前報道，劉建超7月23日至24日訪問新加坡，7月25日至27日赴南非約翰內斯堡出席解放運動峰會，7月28日至30日訪問阿爾及利亞。而此後再也未有訊息更新。

公開資料顯示，61歲的劉建超在北京外國語大學畢業，1986年在英國牛津大學國際關係專業學習，1987年任中國外交部翻譯室科員。其後長期在外交系統工作，2015年4月卸任新聞司司長，轉任國家預防腐敗局副局長。隨後擔任浙江省委常委、省紀委書記，浙江省監察委員會主任。

2018年4月，劉建超返回中央外事工作委員會辦公室任職，同年9月官方媒體披露其已擔任外事工作委員會辦公室副主任。2022年1月，升任中央外事工作委員會辦公室常務副主任（正部長級）；同年6月轉任中共中央對外聯絡部部長。劉建超也是中共第二十屆中央委員。