甘肅榆中山洪受損道路全部搶通　15名傷員脫離生命危險

綜合《央視新聞》、《甘肅日報》報道，8月7日晚，甘肅省蘭州市榆中縣馬蓮灘村遭遇罕見強降雨，引發山洪和泥石流災害，造成嚴重人員傷亡和財產損失。截止8月10日，山洪中15名傷員被送往醫院救治，目前已經全部脫離生命危險，本次山洪災害中所有受損的51條國省幹線及農村道路全部搶通。



15名傷員已脫離生命危險。（央視新聞）

據甘肅省防汛抗旱指揮部辦公室消息，截至8月9日下午，榆中山洪災害已導致15人遇難，28人失聯，15人受傷，緊急避險轉移安置9828人。

甘肅榆中山洪受損道路全部搶通。（甘肅日報）

山洪中15名傷員被送往醫院救治，目前已經全部脫離生命危險。在榆中縣第一人民醫院接受救治的一名傷者今天（8月10日）下午出院，這也是此次在醫院接受治療傷者中首位出院的人員。

被泥石流沖毀的馬蓮灘村新窯灣社。（中國青年報）

8月10日中午，隨着最後一處鋼製波紋涵管埋設完成，砂石鋪上路基，省道S104線興隆段6公里水毀路段的應急通道全部打通。據省交通運輸廳副廳長張軍仁介紹，隨着省道S104線興隆段最後一個斷點難點的打通，本次山洪災害中所有受損的51條國省幹線及農村道路全部搶通。