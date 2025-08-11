存取款單筆超5萬無需說明來源用途？央行等鬆綁擬調整反洗錢規則

2022年1月，內地三部門曾發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，規定商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上（人民幣，下同）現金存取時，「應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。」



近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會在向社會公開徵求意見稿中，將該規定取消，引發關注。



中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法（征求意見稿）》（以下簡稱《管理辦法》），面向社會公開征求意見。該征求意見稿已於8月4日起向社會公開征集意見，截止日期為9月3日。

這份新規中最引人注目的變化是：取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務需「了解並登記資金來源或用途」的硬性要求。

中國經濟・人民幣・人民幣國際化・中國貿易・中國消費：路透社2022年6月14日拍攝的這張設計圖片，顯示一張捲曲起來的人民幣紙幣。（Reuters）

此外，在為客戶提供現金匯款、實物貴金屬買賣等等一次性交易金額業務超過5萬元的，金融機構仍需開展盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的覆印件或者影印件。

2022年，針對自然人客戶單筆存取5萬元以上現金的反洗錢監管規則，曾引發廣泛社會爭議。「個人存取現金超5萬元需登記資金來源或用途」迅速登上熱搜。公眾意見呈現分歧：部份聲音認為此舉增加了業務辦理的繁瑣性，甚至擔憂可能侵犯個人隱私；而支持者則認為這是打擊洗錢犯罪、維護金融安全的必要手段。

央行相關部門負責人當時回應稱，統計數據顯示超過5萬元的現金存取業務僅占全部現金存取業務的2%左右，因此該規定對絕大多數客戶影響有限，且不會降低業務便利性。然而，該辦法原定於2022年3月1日實施，但在當年2月21日，三部門發布公告，宣布「因技術原因」暫緩實施，相關業務按原規定辦理。

據中國經營報，金融機構在《管理辦法》要求下，遵循「了解你的客戶」的原則，識別並採取合理措施核實客戶及其受益所有人身份，根據客戶特征和交易活動的性質、風險狀況，採取相應的盡職調查措施。

未來如何在「落實反洗錢盡職調查要求」與客戶體驗、客戶隱私之間實現平衡，成為金融機構面臨的挑戰。

融孚反洗錢與支付監管法律研究業務研究委員會主任金鵬認為，銀行需在「合規底線」與 「體驗溫度」 間找到動態支點，通過技術替代人工提升效率，精準分級減少無效打擾，透明溝通消除隱私焦慮，最終實現「反洗錢合規不打折，客戶體驗不降級，隱私保護不松懈」的三重目標。

中國銀行深圳市分行大灣區金融研究院高級研究員曾聖鈞指出，銀行平衡反洗錢盡職調查與客戶體驗、隱私保護可循以下路徑：一是優化流程提升客戶體驗，落實分層管理策略。比如對低風險客戶簡化流程，對高風險客戶強化調查，避免 「一刀切」 影響多數用戶體驗。二是更多應用數字化工具替代人工環節，如開發手機銀行 「信息更新」 模塊，支持客戶在線上傳證明文件並實時反饋核驗結果，減少線下排隊時間。三是嚴格保護客戶隱私，遵循最小必要原則，僅收集與業務相關的信息。