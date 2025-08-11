重慶多地出現大暴雨　1.4萬餘人轉移避險

《新華社》報道， 8月10日7時至11日7時，重慶16個區縣出現大暴雨。截至11日6時，全市已緊急避險轉移14784人，緊急轉移安置439人。



報道指，氣象監測數據顯示，10日7時至11日7時，重慶巴南、潼南、合川、大足等16個區縣的137個雨量站達大暴雨，沙坪垻、北碚、渝北等27個區縣的607個雨量站達暴雨。最大雨量出現在合川興勝，達到167毫米。

重慶多地出現大暴雨。（@重慶天氣）

受降雨影響，南川區黑溪河、榮昌區瀨溪河支流2條河流超過警戒水位。截至11日9時，兩條河流均已退至警戒水位以下。江津區筍溪河、銅梁區瓊江等53條中小河流出現1至5米漲水過程，最高水位均未超過警戒水位。

據重慶市氣象台、重慶市水文監測總站預測，預計11日白天到夜間，重慶中心城區、中部、東南部、東北部偏南地區有暴雨到大暴雨，局地特大暴雨。預計11日8時至13日8時，重慶市大部地區中小河流可能出現不同程度漲水過程，個別河流可能超警。