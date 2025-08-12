商務部：繼續暫停對部分美企「不可靠實體清單」措施

中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明提到中方將採取或維持必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制措施。商務部亦就「不可靠實體清單」回答記者提問，表示將自8月12日起繼續暫停或停止對部份美國企業的不可靠實體清單措施。



商務部表示，根據《中華人民共和國反外國制裁法》《不可靠實體清單規定》及有關規定，不可靠實體清單工作機制於2025年4月4日和9日，將17家美國實體列入不可靠實體清單，禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動，以及在中國境內新增投資。

為落實中美經貿高層會談共識，自2025年8月12日起，繼續暫停4月4日公告（不可靠實體清單工作機制〔2025〕7號）相關措施90天，停止4月9日公告（不可靠實體清單工作機制〔2025〕8號）相關措施。根據《不可靠實體清單規定》相關規定，國內企業可申請與上述實體進行交易，不可靠實體清單工作機制將依法進行審核，對符合條件的申請予以批准。

商務部12日一早公布7月28日至29日中美於瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談所達成共識的聯合聲明，中美雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅24%部份，以及中方反制措施如期展期90天。此次延期是自2025年5月日內瓦會談以來的第三次關稅暫緩延期，主要目的是為雙方談判爭取更多時間。

當地時間7月28日至29日，國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特及貿易代表格里爾在瑞典斯德哥爾摩舉行中美經貿會談。