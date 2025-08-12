否認南京大屠殺後又道歉　日本前國腳本田圭佑陷輿論風波

內媒《澎湃新聞》報道，日本前國腳本田圭佑先是否認南京大屠殺，隨後查閱資料後承認錯誤，在日本右翼網民的攻擊下，又稱還需要研究，難以下結論。



香港隊早前作客柬埔寨，本田圭佑與港隊副主教練朱志光握手。（資料圖片／袁志浩攝）

本田圭佑曾在AC米蘭落班，他自爆當年受的欺凌無日無之。（Getty Images）

據報道，8月8日，日本前國腳本田圭佑轉發石原慎太郎的「南京大屠殺是中國人編造的謊言」的言論，並評論稱「我也相信如此」。

遭到球迷和網民不滿批評後，本田圭佑再次發文表示，查閱相關資料後承認南京大屠殺是史實，「這些歷史文獻並非戰後創作，而是在戰時就已存在，並且是來自多個國家、觀點一致且獨立的記錄，因此具有很高的可靠性。」

本田圭佑在不丹超級聯賽代表Paro FC踢煞科戰。（Instagram）

他還表示， 「我喜歡石原慎太郎，雖然我自以為懂歷史，但還是一廂情願地發表了評論。但在仔細研究了一手材料之後，我意識到（南京大屠殺的存在）是符合史實的，之前是我錯了。謝謝給我再次學習的機會。」

隨後，本田圭佑在社交媒體又被不少日本右翼網民攻擊，本田圭佑在8月12日再次發文稱：「南京大屠殺是一個非常難以下結論的問題。我也想持『這一事件很難下結論，需要進一步研究』的立場。」