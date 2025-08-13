強颱風楊柳│中心陣風達16級！移動速度快！中國氣象局：有3大特點

【楊柳／天氣／weather／明天的天氣】今年第11號颱風「楊柳」增強為強颱風，中國氣象局天氣預報主持人孫凡迪表示，「楊柳」的主要特點有3個：路徑穩定，移動速度快，個頭較小。



央視報道，在今日（13日）早上6點，「楊柳」中心位於台灣台東市東偏南方向大約155公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力14級。預計「楊柳」將以每小時25~30公里的速度向西偏北方向移動，強度有所加強。

中國氣象局天氣預報主持人孫凡迪表示，在穩定的副熱帶高壓引導下，「楊柳」穩定向西偏北方向行進。未來將會西行為主，略有北上，所以基本可以確定將於今天（13日）中午前後在台灣台東附近沿海登陸，之後穿過台灣進入台灣海峽，並將於今天夜間至明天凌晨在福建廈門到廣東汕頭一帶沿海再次登陸。從過往的統計數據來看，颱風二次登陸福建的情況也不算少見。

孫凡迪表示，「楊柳」速度可以達到每小時25甚至30公里，比很多颱風都要快，並且核心的風圈半徑不到100公里，這就導致它登陸前的風雨感知並不明顯，但是在臨近登陸的時候，風雨將會迅速增強。

今天，颱風中心經過的附近海域和地區陣風最大可達15~16級，同時強降雨將會出現在福建東部和南部、廣東東部、台灣部分地區，台灣南部局地有特大暴雨。