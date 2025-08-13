颱風楊柳加強為強颱風級　14日登陸閩粵交界　深圳發佈白色預警

今年第11號颱風「楊柳」已於今日（13日）早晨加強為強颱風級，清晨5時中心點位於台灣台東市東偏南方向的西北太平洋洋面上。隨著「楊柳」臨近，深圳市氣象台今日上午9時發佈全市颱風白色預警，即48小時內將受到颱風影響。預計「楊柳」登陸台灣南部後將於13日夜間至14日淩晨再次於閩粵交界登陸，之後穿過廣東。受其影響14日，深圳將有明顯降雨。



深圳發佈全市颱風白色預警信號。

中央氣象台於今日（13日）上午6時，繼續發布颱風黃色預警。

今年第11號颱風「楊柳」已於今天（13日）早晨加強為強颱風級，清晨5點其中心位於台灣台東市東偏南方向大約170公里的西北太平洋洋面上，即北緯22.0度、東經122.6度，中心附近最大風力14級（42米/秒），中心最低氣壓955百帕，七級風圈半徑為170~320公里，十級風圈半徑為80~100公里，十二級風圈半徑為50公里。

預計「楊柳」將以每小時25-30公里的速度向西偏北方向移動，強度還將有所加強，即將於13日中午前後在台灣東南部沿海登陸（颱風級或強颱風級，40~45米/秒，13~14級）；穿過台灣島後13日下午進入台灣海峽，並將於13日夜間至14日淩晨在福建廈門到廣東汕頭一帶沿海再次登陸（強熱帶風暴級或颱風級，25~33米/秒，10~12級）；以後繼續向西偏北方向移動，強度逐漸減弱。

中央氣象台今日10時繼續發布暴雨黃色預警，14時起將有大暴雨撲向廣東。預計，8月13日14時至14日14時，廣東中東部、福建東部和南部、台灣島大部等地的部分地區有大到暴雨，其中，福建南部、廣東東部和北部、江西南部、台灣島東部和南部等地的部分地區有大暴雨，廣東東部、福建東南部等地局地特大暴雨（250～300毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量20～50毫米，局地可超過70毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。

8月13日08時至14日08時，東海南部、台灣以東洋面、南海東北部、巴士海峽、台灣海峽、台灣島北部及其沿海、福建北部沿海、廣東中東部沿海將有6~8級大風，台灣島南部及其沿海、福建中南部沿海、台灣東南洋面、台灣海峽和巴士海峽的部份海域風力可達9~10級，颱風中心經過的附近海域和地區風力有11~14級，陣風15-16級。

8月13日08時至14日08時，廣東東部、福建東部和南部、台灣島大部等地有大到暴雨，其中，福建東南部、廣東東南部、台灣島東部和南部等地有大暴雨，台灣島東部和南部的局地特大暴雨（250～390毫米）。

鑒於今年第11號颱風「楊柳」強度進一步增強，未來幾天將給廣東省帶來嚴重的風雨影響。根據《廣東省防汛防旱防風防凍應急預案》和省防總有關規定，決定於8月12日20時將防風Ⅳ級應急響應提升為防風Ⅲ級應急響應。

另據「深圳天氣」消息，預計今日上午高溫晴熱，午後至前半夜局地暴雨和8-10級雷雨大風等。目前，南山福田等部份區域出現短時降雨。

具體預報可見，受颱風影響，深圳13日高溫晴熱，午後到上半夜有雷陣雨，伴有8-10級短時大風；14日有大雨到暴雨局部大暴雨，雨時陣風7-8級，高溫天氣得到緩解。15日白天降雨減弱；16-17日陽光陣雨相伴，天氣炎熱。