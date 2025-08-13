颱風楊柳｜料今日中午台東登陸　或最快夜間於廈門至汕頭再次登陸

風暴楊柳逼近台灣，台灣氣象部門預測，楊柳的暴風圈將於今日（13日）清晨觸及陸地，暴風中心於中午左右在台東登陸，傍晚從雲嘉南一帶出海，最快明日（14日）清晨解除海陸警報。中央氣象署指出，楊柳仍逐漸增強，目前再擴大到14縣市納入陸警範圍，預估對台影響於今天最為劇烈。



內地中央氣象台稱，楊柳已於今天（13日）早晨加強為強台風級，預測將於今日中午前後在台灣東南部沿海登陸，穿過台灣後於下午進入台灣海峽，並將於13日夜間至14日凌晨在福建廈門到廣東汕頭一帶沿海再次登陸，屆時料為強熱帶風暴級或颱風級；以後繼續向西偏北方向移動，強度逐漸減弱。



受楊柳逼近影響，嘉義縣市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣等9縣市，已宣布今天停班停課。此外全台灣今日所有內陸航班取消，四條兩岸「小三通」航線亦停航。

根據氣象署資訊，在昨日（12日）晚上11時，楊柳位於台東東南東方約340公里之處，以每小時27公里速度，向西北西進行。陸上警戒範圍包含花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、澎湖、金門等14縣市；海上警戒為台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

圖為2025年8月12日，楊柳進逼台灣，菜價明顯飆升，高雄內黃昏市場不少民眾採買蔬菜防颱。（聯合報圖片）

氣象署也發布豪雨特報，花東、嘉義以南有局部大雨或豪雨； 花蓮、台東、高雄、屏東山區慎防局部豪雨、大豪雨等級降雨，等於24小時累積雨量可達350毫米以上。

氣象署提醒，今天東部、東南部及西南部沿海低窪地區，需慎防海水倒灌。此外，受到颱風環流沉降影響，苗栗縣、台中市、彰化縣及金門縣局部或有36度以上高溫。