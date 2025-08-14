貴州女貪官傳挖出327枚比特幣價值1.5億　官方稱謠言：為博流量

近日，前貴州省大數據局長景亞萍涉嫌嚴重職務違法，遭到「雙開」（開除黨職與公職）。多家內媒報道指出，景亞萍任內竟將政府伺服器挪用為私人礦場，挖出327枚比特幣，足夠在貴州縣城購買2000間房子。不過周四（4日），貴州省紀委監委宣傳部表示，這是謠言。



早前報道指出，景亞萍將政府伺服器作為私人礦場，挖出327枚比特幣，價值約1.5億元人民幣。據網友稱，這筆錢足夠買2000間貴州縣城商品房。

消息源自西南地區一家媒體，惟據《中國新聞周刊》周四報道，貴州省紀委監委宣傳部的一位工作人員表示，景亞萍利用政府服務器挖出327枚比特幣的消息「是謠言」。據其了解，景亞萍的案情並不涉及比特幣。上述工作人員又透露，有關消息最初是一些自媒體利用AI（人工智能）生成的，目的是博流量。後來被一家媒體報道了，相關部門已就此事進行了溝通。

景亞萍涉嫌嚴重職務違法，已遭到「雙開」。

現年61歲的景亞萍擁有博士學位，1986年起在貴州多所大學歷任教師與行政要職後，2016年升任貴州大數據副局長，2019年轉任貴州科學院院長，2021年升任貴州大數據局長，2024年10月被免職。今年2月24日，貴州省紀委監委通報，景亞萍涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。4月29日，她被撤銷全國政協委員資格。

8月5日，貴州省紀委監委通報，經查，景亞萍收受可能影響公正執行公務的禮品，將應由本人支付的費用交由他人支付；違背組織原則，不如實報告個人有關事項；貪欲膨脹，大搞權錢交易，利用職務上的便利為他人在項目審批、項目承接等方面謀取利益，非法收受巨額財物。

景亞萍嚴重違反黨的組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定給予開除黨籍處分；由貴州省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。