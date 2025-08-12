山東齊河書記孫修煒被查落馬　全城煙火「送瘟神」諷刺禁放令

山東省齊河縣委書記孫修煒8月8日被查的消息傳開後，縣城入夜即響起煙火與鞭炮聲，不少當地網民形容這是「民眾慶祝巨虎落馬」，並高呼「齊河天晴了」。據悉，孫修煒主政期間，曾嚴格禁止燃放煙火。



山東省紀委監委官網本月8日通報，孫修煒涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。台媒《中央社》報道，齊河「一把手」被查的消息傳開後，抖音上多則短影音顯示，雖然當晚並非節慶，縣城卻煙火、鞭炮聲此起彼落。

齊河網民紛紛留言稱，全城民眾是在「放煙火送瘟神」，並形容「齊河解放了」、「齊河天晴了」，更有人希望「這種煙火開遍全國」。

山東省齊河縣委書記孫修煒涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。（澎湃新聞）

公開資料顯示，55歲的孫修煒是山東煙台人，1992年起擔任公職，大部分時間在山東濰坊市任職，2021年1月由濰坊市濰城區長升任齊河縣委書記。

綜合「媒派」等新聞自媒體報道，孫修煒上任後民怨四起，其中最受爭議的是下令全城路燈桿、交通號誌桿漆成黑色，被諷為「齊河特色黑」，並遭批勞民傷財、毫無意義。其任內還大舉任用濰坊籍「自己人」、排擠本地官員，大小工程皆插手，包括疫情防控期間的便當採購。他推動「雨污分流」下水道工程卻導致縣城淹水，一度籌組由其自任董事長的健康集團，後因阻力過大撤回。

去年9月22日，齊河財政局辦公樓發生火災，傳出內部帳簿被焚毀，雖遭官方否認縱火，但迄今未公布調查結果。

此外，孫修煒的私生活也引發輿論關注，他曾三度結婚均以離婚收場，並被指與多名女下屬有染，其中包括局長職級人員。有知情人士透露，其落馬後與其有特殊關係的女下屬亦被帶走調查。

報道指出，孫修煒在齊河多年胡作非為，不少人推測舉報信早已堆滿有關部門案頭，但他始終安然無恙，背後疑有靠山。今年7月，中央第九巡視組進駐山東展開為期約兩個半月的巡視，不到一個月後，孫修煒即傳出被查。

諷刺的是，孫修煒主政4年多期間，嚴格禁燃禁放煙火。今年春節前夕，他還多次召開會議專門部署煙火爆竹管控工作，全面推進宣傳與管理，如今卻在自己落馬當晚迎來滿城煙火聲。