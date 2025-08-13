深圳法院拍賣兩隻百達翡麗手錶　價值逾8千萬　原主人為｢黑老大｣

深圳市中級法院18日（下周一）將在司法拍賣平台對涉及刑事案件的兩隻百達翡麗（Patek Philippe）腕錶進行拍賣，兩隻腕錶起拍價分別為3197萬餘元（人民幣，下同）和2973萬餘元，引發關注。



深圳市中級法院將拍賣兩隻百達翡麗（Patek Philippe）腕錶。（《紅星新聞》）

深圳市中級法院將拍賣兩隻百達翡麗（Patek Philippe）腕錶。（《紅星新聞》）

內媒《紅星新聞》報道，深圳市中級法院這次一共對涉及刑事案件的兩隻百達翡麗腕錶及一艘遊艇、一處別墅房產進行拍賣。四件物品均與「中科創系」案件有關。

在兩隻百達翡麗腕錶方面，其中一隻的評估價4400多萬元，起拍價3197萬餘元；另一隻評估價4129萬餘元，起拍價2973萬餘元。

報道指，這兩隻腕錶就是百達翡麗的超級複雜功能男錶天文陀飛輪腕錶，具備三問報時、陀飛輪、視窗式萬年曆、月相顯示、恒星時、月行軌跡以及月相盈虧等功能。

報道又指，兩隻錶是第四次拍賣。

張偉曾從保安搖身一變成為商業大佬。（中國基金報）

據早前報道，涉案公司為深圳市中科創資產管理有限公司，其法定代表人為張偉，曾被指控為深圳的「黑老大」。該公司目前已被責令關閉，並在2023年被法院依法處置其資產。

張偉的背景相當引人注目，根據張偉在公開場合的自述，他16歲當兵，入伍後看到連長的書架上有很多商業書刊，於是便產生了濃厚的興趣，一本接一本地閱讀，兩年半堅持在300多本的商業書刊上刻上了幾百萬字的筆記。退伍之後，1992年，張偉帶著2000元去到深圳，從保安起步，最終在2004年起陸續成立「中科創」字頭的一系列公司（中科創集團），累計管理資產曾逾500億元。

他還曾計劃10年內買下5架空客飛機，以進一步服務高淨值人群。2015年，其花費5億元購買的第一架空客A319公務飛機到位，風光一時。

2022年，張偉的一架私人空客飛機曾以6334萬元的價格被拍出。（每日經濟新聞）

直到2019年，張偉因涉嫌組織和參加黑社會性質組織等罪名被深圳市公安局逮捕。2021年5月，張偉被判無期徒刑，並處罰金1217萬元。

深圳市中級法院判決指，張偉犯組織、領導黑社會性質組織罪、非法吸收公眾存款罪、強迫交易罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、聚眾鬥毆罪、尋釁滋事罪、容留他人吸毒、行賄罪，數罪併罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，罰金1217萬元。